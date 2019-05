Caso De Rossi-Totti, la Roma prende posizione

Archiviato il disastroso campionato 2018-2019, conclusosi senza la qualificazione alla Champions League, per la Roma l’onda lunga di delusioni e polemiche non sembra volersi concludere.

Incassato il no di Gian Piero Gasperini, che s’aggiunge a quello di Antonio Conte, per raccogliere l’eredità di Claudio Ranieri, l’ambiente giallorosso è scosso dalla polemica sollevata dal retroscena raccontato da 'Repubblica' riguardo una presunta fronda interna allo spogliatoio sollevatasi lo scorso inverno contro l’ex allenatore Eusebio Di Francesco e contro Francesco Totti.

Una fronda che sarebbe stata guidata da Daniele De Rossi e che avrebbe avuto come delatore il preparatore atletico Ed Lippie, a propria volta informato dal medico sociale Riccardo Del Vescovo e dal fisioterapista Damiano Stefanini, poi rimossi contestualmente all’esonero di Di Francesco e alle dimissioni di Monchi, fatti avvenuti entrambi contestualmente all’eliminazione dalla Champions League negli ottavi di finale ad opera del Porto, dopo che nella passata stagione la Roma si era spinta fino alla semifinale.

Immediate le reazioni della società. Il presidente Pallotta, stizzito, ha bollato la voce come spazzatura e poco dopo il club è intervenuto in maniera ufficiale attraverso un comunicato pubblicato sul sito della società nel quale il club giallorosso ha ribadito come presentino un quadro distorto della realtà.

Questo il comunicato: "AS Roma desidera prendere le distanze dalla ricostruzione apparsa sulle pagine sportive della Repubblica in data odierna. Contrariamente all’abitudine del Club, che non è solito commentare le indiscrezioni di stampa, a tutela delle persone menzionate nel servizio, l'AS Roma ritiene che non sia attendibile trasformare in fatti eventuali opinioni espresse da terzi, e riportate a terzi, delineando in questo modo un quadro distorto e totalmente distante dalla realtà".

SPORTAL.IT | 30-05-2019 15:22