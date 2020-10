Caso di Coronavirus a Cantù

Caso di positività a Cantù. A renderlo noto lo stesso club brianzolo con un comunicato in cui non specifica il nome del giocatore, che non presenta sintomi.

“Pallacanestro Cantù rende noto che, a seguito dei test effettuati, un giocatore è risultato positivo al Covid-19. Il club ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e ha prontamente informato le autorità competenti. Il giocatore, attualmente in isolamento, è asintomatico”.

OMNISPORT | 11-10-2020 15:14