Caso Diawara, la Roma non vuole arrendersi

In casa Roma non si è spenta la rabbia per la sconfitta a tavolino inflitta nella partita della prima giornata contro il Verona, terminata 0-0 sul campo, causata dalla presenza in campo di Amadou Diawara che non era stato iscritto nella lista dei 25 giocatori “over”.

Il 10 novembre la Corte d’appello Federale aveva respinto il ricorso del club giallorosso, che a questo punto ha un’ultima possibilità, quella di ricorrere al Collegio di Garanzia del Coni.

Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, il presidente Dan Friedkin, molto irritato per la situazione, non ha ancora sciolto le riserve sul possibile ricorso: il termine ultimo per presentarlo è venerdì 11 dicembre.

OMNISPORT | 06-12-2020 12:02