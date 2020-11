Caso Diawara, slitta il verdetto

Slitta il verdetto sul ricorso della Roma in merito alla sconfitta per 3-0 a tavolino decretata dal Giudice Sportivo per la partita giocata lo scorso 19 settembre sul campo del Verona, valida per la prima giornata di Serie A e terminata sul campo con il punteggio di 0-0.

Il club capitolino ha infatti chiesto e ottenuto dalla la Corte Sportiva D’Appello Nazionale il rinvio dell’udienza a lunedì prossimo, 9 novembre.

I giallorossi avevano schierato un giocatore, Amadou Diawara, non iscritto nella lista dei 25 elementi utilizzabili in campionato, ma erroneamente inserito nella lista degli Under 22.

La partita contro il Verona rappresenta attualmente l’unica sconfitta subita dalla Roma in stagione tra campionato e Europa League.

OMNISPORT | 04-11-2020 15:46