Caso Donnarumma, lo sfogo di Fabrizio Corona scatena il caos: ecco con chi ce l'ha

Il paparazzo attacca duramente l'allenatore del Psg Luis Enrique per la scelta fatta sul portiere ed elogia l'ex Milan ma sui social è bufera

I risvolti della vicenda degli audio rubati a Raul Bova non lo hanno distolto dalla sua grande passione per il calcio. Fabrizio Corona è intervenuto a piedi uniti sul caso Donnarumma, difendendo strenuamente (nonostante la sua fede interista) il portiere ex Milan ed attaccando duramente Luis Enrique.

Il futuro di Donnarumma

Dove giocherà il portiere della nazionale italiana nella prossima stagione non si sa, ma di sicuro non con il Psg che lo ha scaricato senza mezze misure. Chiare le parole del tecnico Luis Enrique che ha motivato così la decisione: “Donnarumma è uno dei migliori portieri al mondo, nessun dubbio, ed è ancora migliore come persona. Però questa è la vita dei calciatori di alto livello, degli allenatori, decisioni che dobbiamo prendere e delle quali io mi rendo responsabile al 100%. Sono decisioni difficili soprattutto quando parliamo di giocatori di questo livello. Se fosse facile, lo farebbe chiunque. Questo tipo di decisioni chiaramente nel mondo del calcio possono essere difficili da prendere, ripeto, ma hanno a che vedere col profilo del portiere di cui ha bisogno la mia squadra“.

Lo sfogo di Fabrizio Corona

Parole che non sono però piaciute a Fabrizio Corona. In una delle sue stories il re del gossip scrive: “Ho stimato, rispettato e amato Luis Enrique. Addirittura ero contento per lui e per la sua storia dopo la finale persa dall’Inter col Psg ma dopo le parole dette in merito al caso Donnarumma lo metto insieme alla marmaglia della gente di m…del mondo del calcio di oggi, schiavo anche lui dei suoi padroni arabi miliardari che lo comandano come un cane al guinzaglio, ubbidisce agli ordini. Contratto in scadenza? Donnarumma non rinnova? Raiola non c’è più? Allora a casa e fermo per un anno, con lui – Luis – che dice: “Ci serve un portiere con altre caratteristiche”. Ma vergognati, il portiere deve parare e Gigio ha parato tutto se no la Champions non l’avrebbero mai vista nè il Paris nè lui, hombre vertical irriconoscente senza co….”.

La replica dei tifosi sui social

Fioccano le reazioni sul web: “Il PSG ha semplicemente evitato di fare lo stesso errore che fece il Milan. Lui e le altre sanguisughe che gli stanno appresso credevano di andare via a zero per guadagnare di più. Ora o si trova una squadra e si fa vendere oppure rimane fermo un anno. Solo stima per Luis e il PSG.” e poi: “Io sono dalla parte di una società che ha avuto gli attributi di metterlo alla porta e guadagnarci pure” e anche: “Io non riesco a capire il torto del PSG in questa vicenda. Lui non è obbligato a firmare il rinnovo, loro non sono obbligati a fargli un’offerta faraonica per farlo restare. Se ne vuole andare a zero? Un anno in panchina e poi va dove vuole. Non vedo il dramma”.

C’è chi scrive: “Ma come si fa ad essere dalla parte di un parassita che ricatta puntualmente la società che lo stipendia??” e poi: “Severo ma giusto, certe persone meritano solo di essere insultate” oppure: “Ha fatto male per 4 anni e mezzo…poi ha fatto 5 mesi fantastici. Se prendi nel complesso il suo passaggio a Parigi, ha reso al di sotto di quello che si pensava. Chiede troppo e sopra il tetto stipendiale massimo. Si utilizza la stessa strategia che al Milan 5 anni fa. Basta. Il club viene prima di tutto. Chevalier garanzia per il futuro”.

Il web è scatenato: “Senza Gigio la Champions a Parigi l’avrebbero vista con il binocolo, qualcuno ha la memoria corta” e anche: “Il fatto che abbia battuto cassa ancora una volta non conta? Gli hanno dato 12 milioni x 5 anni, e mo hai pure il coraggio di chiederne di più? Si fosse accontentato magari sarebbe ancora lì” e infine: “Ma perché voi pensate che a Parigi siano così dementi da farsi ricattare da sto pezzente di Dollarumma?? Non rinnovi? Fai storie? Pensi di ricattarci chiedendo più soldi o minacci di andartene a 0??? ANDALE!! PASSI LUNGHI, SVELTI, E BEN DISTESI! POVERO SCEMO, il club è più importante del singolo, e se uno é un uomo e lo capisce, si comporta di conseguenza, se invece é una sanguisuga che pensa solo al suo tornaconto, ricattando, é giusto che sia venduto e anche alla svelta… PARASSITA DOLLARUMMA”,