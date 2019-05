Caso Dybala, esplode la rabbia dei tifosi sul web

Non poteva non avere un grande eco il caso-Dybala, con le parole del fratello che hanno confermato che il calciatore argentino con ogni probabilità lascerà la Juventus a fine anno. Il web bianconero si è scatenato, con i sostenitori della Vecchia signora che si sono schierati con o contro l’attuale numero dieci, dando via ad un vero e proprio dibattito in rete che ha coinvolto tantissimi utenti.

Ingratitudine – Sono in tanti gli juventini che puntano il dito contro la Joya, difatti è possibile leggere commenti com “La Juve ha fatto diventare grande Dybala, non il contrario. E le parole di Gustavo, sono il giusto tributo alla società che ti ha tolto dai casini col vecchio sponsor, con l’ex procuratore che ti ha coccolato con la 10 e con la fascia. Grazie Paulo! Gentilissimo” e “Al di là delle dichiarazioni del fratello di Dybala, se un giocatore soffre la presenza di CR7 (o Messi) nella propria squadra, piuttosto che viverla come un’incredibile occasione di crescita, non merita di giocare in un grande club”.

In difesa di Paulo – C’è però anch chi si schiera con l’attaccante, scrivendo “Se Pjanic va personalmente in TV a fare allusioni, nemmeno troppo velate, al suo desiderio di andarsene dalla Juventus, non lo criticate ed anzi minimizzate tutto. Se Dybala fa parlare il fratello-procuratore in maniera chiara e schietta, lo massacrate. Doppiopesismo” e “Non stupiamoci delle dichiarazioni del fratello di Dybala. Stupiamoci piuttosto che siano arrivate così tardi, dopo quasi due anni di umiliazioni”.

SPORTEVAI | 16-05-2019 12:07