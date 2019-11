Caso Elmas, i tifosi del Napoli prendono posizione

Non accennano a placarsi le tensioni in casa Napoli. Ad alimentare nuove polemiche, il Tweet sibillino con cui l’Head of Communications del club azzurro, Nicola Lombardo, ha annunciato provvedimenti nei confronti di Eljif Elmas. Il motivo? Un’intervista non autorizzata dal ritiro della Macedonia del Nord, la sua nazionale.

La nota – “Si comunica che il calciatore Eljif Elmas ha rilasciato dichiarazioni non autorizzate durante il periodo di silenzio stampa. A tal proposito la SSC Napoli si riserva di prendere provvedimenti a carico del calciatore”. Ecco il testo del messaggio firmato dal responsabile della comunicazione contenente la “minaccia” di una nuova sanzione per il calciatore, che già rischia – come tutti gli altri – multe da De Laurentiis per il clamoroso ammutinamento della scorsa settimana.

L’intervista – Ma cosa aveva detto Elmas? Nulla di grave, anzi: aveva semplicemente tenuto accesa una fiammella di speranza per lo scudetto. “Siamo appena all’inizio. La Juve ha tutto per vincere ancora lo scudetto, basta guardare la rosa, però così come si può conquistare lo scudetto si può anche perdere. Ci sono tante squadre in lotta: l’Inter, il Napoli e la Roma. La bagarre sarà incerta fino alla fine. Non mi pesa il fatto di essere il calciatore macedone più pagato di sempre, penso soltanto a lavorare il più possibile. Adesso sono concentrato sul Napoli, voglio far bene, sono felice di giocare in Italia. Ho tanti obiettivi ma li tengo per me. Il Napoli è una delle migliori squadre del campionato italiano. Milan? Sarà difficile, ma faremo di tutto per conquistare i tre punti”.

I tifosi – E i sostenitori azzurri con chi si schierano? Questa volta non hanno dubbi: il Napoli ha esagerato. “Comunicazione di un livello così basso da far rabbrividire. Avete lasciato che “giornalisti” scrivessero le cose più umilianti sulla città di Napoli senza farvi sentire e lo fate adesso per le parole innocue di un ragazzo di 20 anni che è arrivato qui in estate? Vergognatevi”, è uno dei primi commenti al Tweet di Lombardo. Marco sottolinea: “Nelle nazionali rispettano il loro capo comunicazione, non Lombardo“. Concetta invita a usare maggiore buon senso: “Fate qualcosa anche voi per rasserenare l’ambiente. Cosí inasprite solo gli animi. Ma poi chiamatelo e ditelo a lui, non all’universo intero”.

Pro società – C’è anche qualcuno però, seppur in stretta minoranza, che plaude al durissimo comunicato del club. “Quando sei in nazionale non puoi parlare del Napoli. Infatti Mario Rui è stato intervistato a Mediaset e ha risposto a tutte le domande sul Portogallo, mentre a quella sul Napoli ha replicato: non posso rispondere”, sottolinea un tifoso. E anche Antonio prova a giustificare il capo comunicazione azzurro: “È un comunicato ufficiale dovuto ma non ci sarà alcuna sanzione. Andava fatto però”.

SPORTEVAI | 17-11-2019 09:11