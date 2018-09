Caso fasce, dalla Germania: "Siete folli"

Continua a far discutere il caso delle fasce da capitano: la Lega aveva emesso un comunicato per bandire quelle personalizzate ma nelle prime giornate De Rossi, Gomez e Pezzella hanno trasgredito.

I tre capitani non sono stati puniti ma la Lega ha promesso che dalla quarta giornata non ci saranno più sconti.

Pezzella, però, ha promesso di pagare la multa pur di non rinunciare alla fascia dedicata a Davide Astori, ricevendo la solidarietà da tutti i compagni di squadra.

In Germania la questione non è passata inosservata e la Bild ha intitolato: "La follia dei capitani in Italia", commentando aspramente la quesione: "Il calcio italiano ha ben altre preoccupazioni a cui pensare".

SPORTAL.IT | 07-09-2018 11:55