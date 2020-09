Caso Genoa, idea Ziliani per Juve-Napoli scatena la bufera

Allarme Covid in casa Napoli dopo la notizia della positività di undici calciatori e tre membri dello staff del Genoa. Gli azzurri hanno incontrato i rossoblu domenica sera al San Paolo ed è forte la preoccupazione per il contagio. Ieri, tra l’altro, i calciatori di Gattuso hanno avuto giornata libera e l’hanno trascorsa, nella maggior parte dei casi, in famiglia. Insomma, non è una situazione facile e non solo per la squadra partenopea.

Juve-Napoli, la proposta

Sulla questione Covid si sofferma il giornalista Paolo Ziliani, che lancia una proposta sul suo profilo Twitter: “Covid Genoa. Non bastasse la normale preoccupazione, si aggiunge quella degli ultimi minuti trascorsi fra litigi, capannelli, mischie, insulti lanciati vis-à-vis. Speriamo in bene, naturalmente, ma i giocatori del Napoli sono a rischio. Forse è il caso di rinviare Juventus-Napoli“.

Covid, la filastrocca di Ziliani

Non è finita, perché riprendendo Angelo Branduardi e la sua canzone cult “Alla fiera dell’Est”, Ziliani dà vita a una sorta di filastrocca per evidenziare i rischi legati a una possibile trasmissione a catena del virus nel campionato di serie A: “Okay, forse il Genoa ha contagiato il Napoli. Ma giù le mani da Juventus-Napoli (3^). Al massimo si contagia la Juve che poi gioca a Crotone (4^) che si contagia e poi gioca a Cagliari (5^), che si contagia e poi gioca a Bologna (6^) che al mercato mio padre si contagiò”.

Rinvio Juve-Napoli, le reazioni

Tifosi divisi sul possibile spostamento del big match. Alfonso sottolinea: “Se fanno almeno due tamponi sino a domenica non credo ci siano problemi”. Ziliani replica: “Solo che poi il Napoli rischia di essere, per la Juve, quello che è stato il Genoa per il Napoli. E non è più finita, questo non è uno scherzo”. Con controreplica: “Il punto è che hanno fatto tamponi (negativi) sabato e hanno giocato ieri, ma se li fanno domani, e li ripetono giovedi o venerdi a mio avviso si può giocare, sempre se non ci sono positivi”. Daniele maligna: “A partite invertite avrebbero già rinviato”. Un altro follower dissente: “Non esiste regola che fa rinviare una partita per Covid! Giocano senza gli eventuali positivi come deve giocare il Genoa contro il Torino senza i positivi. Il Milan lo ha fatto non vedo perché le altre partite dovrebbero essere rinviate”.

SPORTEVAI | 29-09-2020 08:31