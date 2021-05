Caso Grassadonia: il messaggio del tecnico a Salerno

Dopo l’aggressione intimidatoria alla figlia di Grassadonia da parte di alcuni tifosi della Salernitana in vista del match col Pescara, gli ultras granata hanno mostrato solidarietà al tecnico.

Grassadonia, sui social, ha ricambiato: “Innanzitutto ringrazio tutti coloro che ci sono stati vicini in queste ore. Ringrazio la città di Pescara e la città di Salerno e mi dispiace poi che la Salerno sia passata, tutta per intera, per questo episodio, ma vi posso assicurare che Salerno non è assolutamente questa, ma una città splendida, con una tifoseria splendida e certamente questo gesto episodico non può rovinare una città intera”.

OMNISPORT | 10-05-2021 15:21