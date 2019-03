Caso Icardi, botta e risposta Marotta-Wanda Nara

Beppe Marotta tende di nuovo la mano a Mauro Icardi. All'indomani del derby vinto contro il Milan, l'amministratore delegato dell'Inter intervenendo a margine dei Premi Maestrelli a Montecatini ha lanciato un altro messaggio all'ex capitano dei nerazzurri, assente anche domenica sera. "Con Icardi ci siamo comportati come avrebbe fatto un capofamiglia, ora spero che la situazione con lui si possa sistemare al più presto. La nostra non è una punizione, serve per far crescere e far diventare migliori i ragazzi. Così va interpretato il nostro provvedimento".

"Lui è un bravo ragazzo che ha fatto tanto e potrà ancora dare tanto all'Inter – ha continuato Marotta – . Spero di riuscire a ricomporre il prima possibile la situazione creatasi. Purtroppo è alle prese con questo problema al ginocchio e mi auguro che quando finirà la terapia riabilitativa possa tornare in gruppo. Questo è il mio auspicio".

La replica, indiretta, di Wanda Nara è arrivata sempre nella serata di lunedì. La moglie-agente del giocatore ha lanciato un altro messaggio criptico, diretto evidentemente alla società e all'ambiente Inter: "Non lasciare che niente o nessuno detti i tuoi passi. Le persone che non hanno mai realizzato nulla faranno tutto il possibile per impedirti di farlo", è la frase che posta sul suo profilo Instagram. Icardi non si allena da quasi 40 giorni, e la sua ultima partita risale al 9 febbraio scorso, quando la squadra di Spalletti vinse per 1-0 contro il Parma al Tardini.

Sempre Marotta ha poi descritto così il suo primo derby di Milano: "Per me è la terza tipologia di derby che vivo, dopo Genova e Torino. Il primo è qualcosa di unico, per atmosfera e coreografie. Quello di ieri è stato emozionante, una partita incerta che abbiamo rischiato di pareggiare. Si è conclusa con una grande felicità al fischio finale, è stata una vittoria particolare perché venivamo da un momenti delicato e la bella prestazione ci dà entusiasmo per il futuro".

SPORTAL.IT | 19-03-2019 07:40