Caso Icardi, Conte a muso duro con Wanda Nara: il retroscena

Un muro. Antonio Conte resta irremovibile nella sua richiesta di cedere Mauro Icardi in estate, possibilmente prima dell’inizio del ritiro dell’Inter a luglio. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, negli scorsi giorni Wanda Nara, dal Giappone, ha telefonato al tecnico leccese per cercare di ricucire la situazione, ma si è sentita rispondere che il marito non rientra nei piani tecnici che il mister salentino ha in mente per riportare i nerazzurri ai fasti di un tempo.

Conte considera la punta argentina un corpo estraneo e non lo vuole al ritiro di Lugano, in programma tra 15 giorni. La moglie-agente avrebbe provato a spiegare le sue ragioni, confermando la volontà di Maurito di rimanere e mettersi a disposizione del tecnico; ma Conte non vuole concedere possibilità e l’ha comunicato alla coppia.

Icardi, che in ogni caso si presenterà a Lugano a meno che non venga intavolata seriamente una trattativa per la cessione, in Italia piace alla Juventus. I contatti sono per ora congelati, in attesa di capire le intenzioni di Sarri, che negli scorsi giorni ha incontrato Cristiano Ronaldo proprio per capire la disponibilità di CR7 a giocare al centro del tridente; inoltre i bianconeri hanno in rosa un certo Gonzalo Higuain.

Nella giornata di domenica Wanda Nara ha però smentito la ricostruzione dei fatti su Twitter: “Visto che certa gente continua a far filtrare notizie false , ci tengo a chiarire che non ho chiamato nessuno”.

Wanda Nara in una nota ha fatto anche chiarezza sulla donna paparazzata con il marito da alcune riviste di gossip: “È importante essere prudenti quando si informa. I giornalisti hanno l’obbligo d’informare con la verità e soprattutto quando ci sono delle famiglie coinvolte. La mia grande amica, il suo incredibile marito e i suoi bambini si sono visti coinvolti senza essere famosi. La mia famiglia ed io siamo abituati al fatto che spesso inventino dichiarazioni o situazioni che sono lontane dalla realtà, ma la cosa più grave è quando la stampa sa la verità e prova a vendere una bugia per danneggiare o speculare su notizie”, le sue parole su Instagram.

SPORTAL.IT | 23-06-2019 10:44