Caso Icardi, frecciate anche dal Milan

Sarà un retaggio del derby di Genova, anche se sul campo Diego Laxalt, ex genoano, e Mauro Icardi, ex sampdoriano, non si sono mai sfidati, o magari il frutto dell'eterna rivalità tra Uruguay e Argentina, oppure sarà stata una considerazione senza malizia, fatto sta che nelle ore surriscaldate dalla decisione dell’Inter di togliere la fascia di capitano dal braccio di Mauro Icardi, anche da casa Milan si leva qualche riferimento pur velato al difficile momento dell’argentino.

Protagonista, appunto, Laxalt che, intervistato da 'Sky Sport', ha elogiato chi la fascia la porta in rossonero, Alessio Romagnoli, tracciando l’identikit del “capitano ideale”: "Romagnoli a 24 anni ha la personalità di un veterano – ha detto l'ex Genoa – È giovane, ma è un lavoratore serio, che vuole sempre crescere: vedere il capitano lavorare in un certo modo e avere questa personalità ti dà l'idea di quello che è un capitano. Per noi è un punto di riferimento, ci aiuta molto. È quello che serve a questa squadra".



SPORTAL.IT | 14-02-2019 17:35