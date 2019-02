Caso Icardi, Gattuso manda la sua frecciata

Dopo un inizio di 2019 da ricordare, tra i colpi di mercato, la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia e gli ottimi risultati in campionato, il Milan si gioca sul campo dell’Atalanta un pezzo importante di stagione, ovvero di corsa al quarto posto, obiettivo imprescindibile sul piano sportivo ed anche economico.

La squadra di Gasperini è in gran forma e insegue a un solo punto di distanza, un’eventuale sconfitta del Milan proietterebbe la Dea tra le favorite per un posto in Champions League.

Rino Gattuso ne è consapevole e tesse le lodi dei neroblu in conferenza stampa: “L’Atalanta è una squadra unica nel proprio genere, fanno un tipo di calcio particolare. Loro hanno un’idea di calcio, noi la nostra. Sappiamo che potranno metterci in difficoltà, ma siamo pronti. Ci vorrà l'elmetto. L'Atalanta gioca un calcio molto fisico, ma sono anche molto tecnici. Dovremo fare una grande partita per portare a casa dei punti. Vincere sarebbe un segnale importante, ma mancherebbero comunque 15 partite”.

Atalanta-Milan è anche il confronto tra Piatek e Zapata, due dei concorrenti per il titolo di capocannoniere. Gattuso si coccola il nuovo bomber rossonero: “Mi aspettavo un giocatore così. Non è uno che parla molto, parla sempre di gol e basta. Mi dà l'impressione che si stufi nel riscaldamento, vuole solo giocare”

Chi non sta attraversando un momento d’oro è Suso, ma 'Ringhio' ha parole di comprensione anche per lo spagnolo: “Io faccio l'allenatore e non l'agente o il direttore sportivo. Suso ci sta dando tanto e merita il rinnovo, ma non sono cose di cui mi occupo”.

Non manca infine una battuta sulla crescita di Alessio Romagnoli, capitano e leader silenzioso della squadra. Gattuso lo elogia proprio nelle ore in cui in casa Inter è scoppiato il caso Icardi, capitano degradato: "Alessio è un capitano giovane, sta crescendo molto – ha detto Gattuso – Si fa rispettare, quando parla è molto coerente. Deve continuare su questa strada. Per indossare la fascia da capitano serve coerenza e grande senso di responsabilità. Alessio sta dimostrando di averle".



