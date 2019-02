Caso Icardi, lo spogliatoio vuole le scuse

La telenovela Icardi prosegue con continui colpi di scena e, al momento, l’epilogo finale non pare ancora in programma. La moglie/agente Wanda Nara ha, nuovamente, stuzzicato l'Inter, difendendo, a spada tratta, il suo assistito (“Icardi non è un mostro”, le dure parole della stessa Wanda Nara a Tiki Taka). Dichiarazioni che non sarebbero affatto piaciute all'Inter e, soprattutto, all'intero spogliatoio nerazzurro, ormai stanco di questa situazione davvero complicata e di difficile soluzione.

Secondo Il Corriere dello Sport, tutti i compagni di squadra avrebbero deciso di compattarsi, chiedendo al loro ex capitano di scusarsi per il comportamento tenuto in queste settimane, così da poter essere reintegrato e poter tornare a dare il suo contributo per la causa nerazzurra (l’Inter sta lottando per un posto in Champions League e per provare ad arrivare fino in fondo in Europa League).

Icardi non sarebbe, al momento, tanto convinto a fare un passo indietro e, l'impressione, è che, a fine stagione, potrebbe fare le valigie e trasferirsi altrove. Tantissimi i club, soprattutto stranieri, pronti a farsi avanti in maniera concreta per strapparlo all'Inter. Il Real Madrid lo segue da tempo (ci aveva già provato la scorsa estate), attenzione anche al PSG (Fair Play finanziario permettendo). In Italia, riflettori puntati sul Napoli del patron De Laurentiis che ci avrebbe fatto più di un pensiero. L'Inter, forte di un contratto garantito sino al giugno del 2021, farà valere il suo peso. Da non escludere, comunque, che, prima o poi, il bomber argentino non decida di fare una brusca inversione di rotta e "confrontarsi" con i propri compagni. Le sue scuse potrebbero davvero mettere fine all’annosa telenovela, almeno fino al termine della stagione in corso.

SPORTAL.IT | 27-02-2019 09:55