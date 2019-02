Icardi e Wanda Nara a San Siro. Marotta: "Nessuna tensione"

Mauro Icardi e Wanda Nara sono regolarmente a San Siro per assistere alla sfida di campionato tra Inter e Sampdoria. La coppia, immediatamente immortalata dalle telecamere, appare serena e rilassata dopo le polemiche degli ultimi giorni relative alla fascia da capitano e dopo il brutto episodio del sasso lanciato contro l’auto della show-girl argentina.

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha gettato acqua sul fuoco per quanto riguarda la situazione del bomber albiceleste, che dopo aver perso la fascia da capitano non ha giocato le ultime due partite dei nerazzurri.

“Il rinnovo di contratto non c’entra nulla: qui si tratta solo di gestione del gruppo. Quella di Icardi non è una esclusione, Mauro è importante per noi: abbiamo preso una decisione che fa parte di un processo di crescita di un ragazzo che, non dimentichiamolo, ha 25 anni”, le sue parole a Sky.

L’ex dirigente della Juve poi ha mandato un messaggio a Wanda Nara: “I messaggi di Wanda Nara su Twitter possono essere considerati una prova di attaccamento alla causa: con lei ho già parlato dopo quanto successo ieri, quando è uscita la notizia dei sassi lanciati contro la sua auto le ho espresso vicinanza, affetto e solidarietà. Ho fatto una promessa a Wanda, quella di farle pervenire una nuova proposta nel giro di qualche settimana. E la manterrò”.

“La tensione in realtà non c’è mai stata. La nostra non è stata una decisione di natura disciplinare, ma di avvicendamento motivata direttamente a lui, che ritenevamo di prendere nel bene di tutti. Non è certo un accantonamento o un’esclusione, ma ritengo che in una grande famiglia i capifamiglia debbano prendere delle decisioni antipatiche. Si deve sempre alimentare un senso di appartenenza e una cultura alla vittoria”.

Per quanto riguarda l’infortunio: “Quando un giocatore accusa questi fastidi abbiamo l’obbligo di crederci. Di certo vanno di pari passo a uno stato emozionale non ottimale. Il campionato è lungo, vogliamo andare avanti in Europa League e siamo certi che questa querelle si definirà. Si dice che i panni sporchi si lavano in famiglia, oggi con i social è praticamente impossibile. Risolveremo queste cose e troveremo la migliore soluzione”.

SPORTAL.IT | 17-02-2019 18:20