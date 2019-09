Caso Icardi, pronta la contromossa dell'Inter

La dirigenza dell'Inter ha reagito senza scomporsi più di tanto alla notizia della causa intentata da Mauro Icardi alla società nerazzurra, attraverso la quale il centravanti argentino, che si allena ad Appiano Gentile da separato in casa (niente tattica, solo preparazione fisica), ha chiesto il reintegro in rosa e un risarcimento danni pari a un milione e mezzo di euro.

Secondo quanto riportato in mattinata da 'La Gazzetta dello Sport', infatti, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha preso atto della richiesta ma non ha perso la pazienza, continuando a tendere la mano verso Icardi e la moglie-agente Wanda Nara, e addirittura prospettando il rinnovo del contratto fino al 2022 seguito da una cessione in prestito, compatibilmente con i tempi del calciomercato.

Il nodo, se quanto riportato dovesse corrispondere alla prossima tappa della vicenda, sarebbe l'adeguamento dell'ingaggio: difficile, infatti, che i nerazzurri vadano molto oltre gli attuali 5 milioni di euro, ma se dovesse arrivare il tanto agognato accordo tra le parti, l'intricata vicenda si risolverebbe immediatamente, consentendo ai nerazzurri di concentrarsi unicamente sul campo.

Alla finestra ci sono, come già riportato da più parti, Atletico Madrid e Monaco, ma nelle ultime ore si è aggiunto anche il Paris Saint-Germain: il club spagnolo e quello del Principato vogliono attendere le evoluzioni riguardanti l'ingaggio di Icardi, mentre i parigini, vicini alla cessione di Neymar e colpiti da diversi infortuni in questa primissima parte di stagione, hanno effettuato un primo sondaggio per capire quali possano essere le condizioni del trasferimento.

L'inizio formale della battaglia legale intrapresa da Icardi è arrivato come un fulmine a ciel sereno nella serata di venerdì. Prima di allora, dalla dirigenza nerazzurra era trapelato un certo ottimismo, tanto che lo stesso Marotta aveva dichiarato di essere molto fiducioso di poter trovare "una soluzione adeguata a quello che è il valore di Mauro Icardi e al rispetto che abbiamo nei suoi confronti per la professionalità che comunque ha sempre dimostrato".

SPORTAL.IT | 31-08-2019 08:58