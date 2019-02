Caso Icardi, Spalletti va ancora all'attacco

Che la missione di riuscire a parlare della partita contro la Sampdoria al termine di una delle settimane più difficili della storia recente dell’Inter fosse impossibile lo si sapeva già, ma la notizia è che Luciano Spalletti non si è sottratto quasi a nessuna delle tante domande arrivate dai giornalisti sul caso Icardi.

Gli sviluppi dopo la decisione della società di togliere la fascia da capitano all’argentino sono continui, l’ultimo è stato il gravissimo episodio accaduto alla moglie-agente Wanda Nara, la cui auto è stata colpita da alcune sassate con a bordo anche i tre figli. I rapporti tra la società e il centravanti sono più che mai gelidi e a Spalletti è toccato ripetere quanto già dichiarato alla vigilia della trasferta europea di Vienna: "Per noi è stata una scelta molto dolorosa e difficile, ma abbiamo dovuto essere giusti nei confronti del gruppo. La decisione presa non è contro Icardi, è a favore dell'Inter”.

"Dobbiamo rendere conto all'Inter e ai nostri tifosi delle nostre scelte – ha aggiunto il tecnico toscano tornando sulla decisione condivisa con la società – Ciò che deve essere messo davanti a tutto è la correttezza nei confronti della società, non il singolo calciatore. Sapevamo cosa era successo, non potevamo fare più nulla. A noi ha creato difficoltà prendere questa decisione perché Icardi è forte e noi vogliamo usare tutte le potenzialità e le qualità dei calciatori forti che ha l'Inter".

Intanto, l'ex capitano risulta infortunato. Spalletti argomenta e torna anche sull'agguato a Wanda Nara: "Se è convocabile per domani? Oggi ha un problema per cui non è in condizione di giocare. So che a voi interessa solo questa cosa, ma i risultati contano di più. Poi è chiaro che spero che venga preso chi ha fatto quel gesto, bisogna esporre denuncia perché queste cose non vanno bene, però noi dobbiamo andare avanti. La squadra si aspetta che si metta davanti il loro lavoro sul campo. Noi dobbiamo esibire la nostra professionalità anche se Mauro non ci sarà, non si deve risparmiare neanche un centimetro".

Spazio quindi a Martinez, decisivo contro Parma e Rapid: "Bisognerà vedere se Lautaro ha quella cattiveria agonistica che Mauro ha fatto vedere in precedenza, ma mi sembra che gli ingredienti ci siano. Se Icardi può tornare capitano? Deve essere nel contesto di squadra"



SPORTAL.IT | 16-02-2019 15:20