Caso Icardi, tifosi dell'Inter spaccati sul web 

È una giornata concitata per i tifosi dell’Inter, che nel giro di poche ore hanno dovuto digerire il cambio di capitano e poi l’esclusione dello stesso Mauro Icardi dai convocati per la partita di domani contro il Rapid Vienna, valida per l’andata dei sedicesimi di Europa League. Le due notizie hanno scosso e spaccato il popolo nerazzurro, che sui vari social s’è diviso tra coloro che sostengono le scelte della società e chi, invece, ritiene la linea dura contro Icardi un errore grave, che l’Inter potrebbe pagare in campo.

CON MAURITO. Le due fazioni emergono chiaramente leggendo i commenti su Twitter alla lista dei convocati per la gara di Vienna. “Mossa intelligente far casino a metà campionato in piena lotta Champions, come se non bastasse l’ultimo mese di grandi vittorie”, scrive Giovanni, criticando la scelta dei dirigenti nerazzurri. “Io continuo a ribadire che è stato fatto tutto in modo troppo affrettato”, ribadisce Ruin, con cui concorda Francesco: “Assurdo tutto ciò. Ok la maglia ma perdiamo un giocatore importante e anche tanti soldi così”. Molti, inoltre, si chiedono come l’Inter risolverà il problema del gol. “In attacco segno io?” si domanda Jack, prima della replica di un altro follower, che ricorda come “Attualmente neanche Icardi segna…”. C’è poi anche chi fa notare una disparità di trattamento tra Icardi e altri giocatori che hanno causato un po’ di problemi allo spogliatoio nerazzurro, come Ivan Perisic. “Ciao Inter, una domanda: perché quel “campione” (sottolineo le virgolette) del 44 nonostante abbia dichiarato più volte di volersene andare è sempre tutelato?”, si chiede Bateman.

CON MAROTTA. Non manca, però, chi è dalla parte della società. Come Salvo, ad esempio, che approva la linea dura: “Finalmente il pugno di ferro per chi non onora i nostri colori”. E mentre Alessandro si limita ad un “Forza Beppe fai pulizia”, dedicato a Marotta, c’è anche chi ironizza sul problema attacco, ricordando alcune recenti e criticate scelte di Spalletti: “Ranocchia centravanti. In fondo è già collaudato”.

SPORTEVAI | 13-02-2019 15:21