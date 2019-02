Caso Icardi, Wanda difende il marito

Il braccio di ferro tra i vertici societari dell’Inter, supportati da Spalletti, e il duoIcardi–Wanda prosegue a suon di frecciate e commenti social. Nonostante le parole, distensive, dell’allenatore nel post match della sfida vinta in quel di Vienna (senza Icardi, rimasto a Milano per sua volontà), Icardi e la sua moglie/agente Wanda non sembrano propensi a risolvere la questione.

Dopo il messaggio, social, dell’ex capitano nerazzurro Maurito (“Meglio tenere la bocca chiusa e sembrare stupidi piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio”, citazione di Twain), seguito dai complimenti all’amico Lautaro Martinez per il gol decisivo contro il Rapid, è arrivato anche il pensiero della compagna. sempre via social network: “Tu ci hai insegnato cosa significhi sognare, soffrire, lottare, sacrificarsi, piangere, combattere, restare e vivere per amore. Colui che sceglie con il cuore non sbaglia mai. Ti amiamo. La tua famiglia”.

Insomma, la telenovela continua e l’epilogo finale sembra piuttosto lontano. Intanto i tifosi dell’Inter sembrano aver deciso di restare, compatti, al fianco della società. A Vienna, i fan nerazzurri presenti, hanno applaudito, a lungo, Handanovic nel ruolo di nuovo capitano dell’Inter, a conferma della loro decisione di supportare la scelta della società. Anche sui social network, la presa di posizione dell’Inter è stata considerata corretta. Tanta attesa per il primo confronto, dopo la decisione di togliergli la fascia di capitano, tra Spalletti e Icardi. L’allenatore si è detto sereno e tranquillo, convinto che tutto rientrerà senza problemi. Da capire quale sarà l’umore dell’ex capitano nerazzurro, spalleggiato dalla moglie/agente.

SPORTAL.IT | 15-02-2019 08:30