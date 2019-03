Caso Insigne, intervengono il papà e il fratello

Lorenzo Insigne al termine della gara di Reggio Emilia contro il Sassuolo ha spaventato l’ambiente Napoli con una piccata dichiarazione dopo il gol del pareggio: “Più di così non posso fare, cercherò di dare sempre il 100% finché sto qua”.

A riportare il sereno fra le parti ci hanno provato Carmine e Roberto Insigne, rispettivamente padre e fratello del capitano dei partenopei.

"Lorenzo a Napoli sta benissimo – ha detto Carmine Insigne al portale NapoliMagazine.Com – e non ha alcuna intenzione di andarsene altrove. La fascia di capitano è stata motivo di grande orgoglio per lui e per tutta la nostra famiglia. Le voci sugli interessamenti di altre squadre europee? A noi non risulta nulla”.

Sulla stessa linea anche il fratello a "CalcioNapoli24 Live’: “Lorenzo è orgoglioso di giocare nel Napoli, essendo un grande tifoso azzurro. Lorenzo resterà sicuramente a Napoli: è quello che vogliamo sia noi che lui. Il 'finché resto qui' detto domenica sera nel dopo partita sta a significare che lui darà tutto per questa maglia. Se poi la società deciderà di venderlo, si potrà fare poco. Lorenzo però è intenzionato a restare qui perché ha realizzato il suo sogno indossando la fascia da capitano".

SPORTAL.IT | 12-03-2019 17:50