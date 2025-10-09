Caso Jacobs, il Tribunale chiude la spy story: stangata su Giacomo Tortu, la decisione su Filippo

Il fratello maggiore e manager dell'atleta megaglia d'oro ai Giochi di Tokyo nel 2021 nella staffetta 4x100 è stato sqalificato per 3 anni per la spy story ai danni di Jacobs

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La stangata è arrivata. Il Tribunale Federale della Fidal ha squalificato per tre anni, Giacomo Tortu, fratello di Filippo, tra i protagonisti del meraviglioso oro conquistato ai Giochi di Tokyo nel 2021 nella staffetta 4×100, per il caso Jacobs.

Caso Jacobs, la decisione su Giacomo Tortu

Sulla base dell’inchiesta penale della Procura di Milano, ecco la sentenza del Tribunale della Fidal che ha imposto uno stop di tre anni al fratello maggiore di Filippo Tortu, ex velocista poi diventato dirigente e manager dell’atleta. Per il 33enne Giacomo, che si è assunto tutta la responsabilità della ‘spy story’ ai danni di Jacobs, inibizione temporanea e squalifica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come si legge nel dispositivo del Tribunale, per Tortu è scattato “il divieto di svolgere in tale periodo qualsiasi attività in ambito Fidal a decorrere dalla data di notificazione di questa decisione”. Ciò significa che per 36 mesi non solo non potrà avere incarichi nelle società affiliate alla Federazione, ma non potrà neppure farsi vedere su campi di gara o di allenamento.

La spy story e il ruolo di Filippo Tortu

La notizia che quanto meno farà un tirare un sospiro di sollievo a Jacobs è che il Tribunale ha escluso ogni possibile coinvolgimento di Filippo Tortu, con cui i rapporti non sono mai stati idilliaci nonostante la medaglia d’oro conquistata quattro anni fa in Giappone nella staffetta 4×100.

Il caso è esploso in seguito all’inchiesta avviata dalla Procura meneghina e fa riferimento allo spionaggio illegale che Giacomo Tortu avrebbe commissionato a un’agenzia per cercare prove contro Jacobs. In particolare, avrebbe tentato di ottenere informazioni protette e private del velocista nato a El Paso con l’obiettivo di far venire a galla il possibile utilizzo di sostanze dopanti di Marcell a ridosso della rassegna a cinque cerchi.

Lo shock di Jacobs e i dubbi su Filippo

Nei mesi scorsi, in occasione della ospitata al programma di Rai 2 ‘Belve’, l’olimpionico aveva espresso tutta la sua preoccupazione per la vicenda. “Mi ha sconvolto . disse -. Evidentemente per il fratello la rivalità tra me e Filippo andava oltre la pista”.

E, dinanzi alla possibilità che il collega-rivale fosse coinvolto, affermò: “Se dovesse venire fuori un suo coinvolgimento sarebbe una bella batosta”. In base a quanto stabilito dal Tribunale, Filippo non c’entra nulla. Per quanto diversi, i due sono comunque accomunati da un risultato poco lusinghiero: il recente flop ai Mondiali di Tokyo.