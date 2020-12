Caso Juve-Napoli, De Laurentiis all'udienza del CONI

Aurelio De Laurentiis sarà presente all’udienza di domani del Napoli davanti al Collegio di Garanzia del CONI per il ricorso dei partenopei contro il punto di penalizzazione e il 3-0 a favore dei bianconeri a tavolino.

Dopo la positività di Zielinski ed Elmas seguenti al match contro il Genoa che aveva un focolaio numerosissimo il Napoli non si presentò al match contro la Juventus del 4 ottobre. Domani i bianconeri non ci saranno, la federcalcio non si è costituita, quindi non ci sarà contraddittorio.

OMNISPORT | 21-12-2020 19:13