Caso Kean, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha chiesto un supplemento d'indagine relativo ai cori razzisti contro i giocatori della Juventus Moise Keane e Blaise Matuidi durante la partita di campionato tra il Cagliari e i bianconeri alla Sardegna Arena. La sentenza definitiva arriverà probabilmente nel corso della prossima settimana. Nessuna sanzione riguardo Kean, come previsto, per l'esultanza dopo il gol del 2-0.

Questo il dispositivo del Giudice: "letto il rapporto dell'Arbitro, letta, altresì, la relazione dei collaboratori della Procura federale; dispone a cura della Procura federale accertamenti istruttori supplementari, riservandosi di disporre l'acquisizione di ulteriori elementi da parte degli Organi competenti, in ordine ai cori di discriminazione razziale di cui sarebbero stati oggetto il calciatore Matuidi e il calciatore Kean, entrambi in forza alla Società Juventus, dovendosi in particolare con chiarezza appurare, impregiudicata valutazione spettante allo scrivente Giudice, in che fasi dell'incontro i suddetti calciatori sono stati, rispettivamente, bersaglio dei cori riconducibili comunque a manifestazione di discriminazione razziale e quale dimensione e percezione reale hanno avuto i fenomeni stessi".

Secondo indiscrezioni riportate giovedì dalla Gazzetta dello Sport, il referto degli ispettori della Figc avrebbemimizzato l'accaduto alla Sardegna Arena, parlando solo di "quaranta o cinquanta persone a fare i "buu" a Kean, e solo in reazione all'esultanza provocatoria dell'attaccante juventino". Il Giudice invece di comminare la multa di prassi al Cagliari ha deciso di prendere tempo e di disporre ulteriori indagini.

SPORTAL.IT | 05-04-2019 16:10