Caso Kessié, arriva il provvedimento di Gattuso

Sempre sotto i riflettori in casa Milan la situazione di Franck Kessié, che dopo la lite in mondovisione con Lucas Biglia durante il derby contro l'Inter verrà punito severamente dal club rossonero, più del collega argentino.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, giovedì è in programma il faccia a faccia tra il tecnico Gennaro Gattuso e il giocatore ivoriano, attualmente in Nazionale. Ringhio è molto arrabbiato con Kessié per la sua reazione al momento della sostituzione e cercherà un chiarimento con l'ex Atalanta, a cui verrà comminata una multa più salata rispetto al compagno di reparto.

Inoltre alla ripresa del campionato contro la Sampdoria Kessié potrebbe essere retrocesso in panchina a vantaggio proprio di Biglia, che giocherebbe titolare al centro con lo spostamento di Bakayoko a destra.

Intanto il Diavolo lavora proprio per il riscatto dell'ex centrocampista del Chelsea: il francese di origini ivoriane dopo un avvio complicato è riuscito a far cambiare idea a Gattuso ed è il nuovo idolo dei tifosi. Il club rossonero è pronto a versare 35 milioni di euro nella casse dei Blues per averlo a titolo definitivo.

In una recente intervista Bakayoko ha esaltato Gattuso: "Francamente credo che tutti i giocatori vorrebbero avere un allenatore come lui. È una figura paterna, con la quale puoi parlare di tutto e di niente. È molto vicino ai suoi giocatori e li protegge. E non sono tanti gli allenatori che lo fanno. È puntiglioso dal punto di vista tattico, sa il fatto suo. Non lascia nulla al caso".

"Sto facendo una buona stagione e sono molto grato al Milan e sono molto contento qui, anche se all’inizio sono stato molto criticato. Ma è normale, tutti si aspettavano di più, nessuna sorpresa. Non riesco a pensare molto al futuro. Farò di tutto per far sì che il Milan si qualifichi alla prossima edizione della Champions League. Sono cinque anni che i tifosi del Milan non sentono la sua musichetta e io vorrò esserci quando tornerà a risuonare a San Siro. Vedremo come andrà a finire la stagione, anche perché ho un contratto con il Chelsea, che è comunque un club molto importante per me".

SPORTAL.IT | 25-03-2019 10:50