Dopo il verdetto del 29 settembre non è affatto tutto definito o risolto: le conseguenze arriveranno a breve e potrebbero riscrivere le stagioni di riferimento con impatti importanti. Il parere del nostro esperto

Martedì 29 settembre 2026 la Premier League ha reso pubblica la decisione che il calcio inglese attendeva dal febbraio 2023: una commissione indipendente ha giudicato il Manchester City colpevole di tutte le accuse relative alle violazioni finanziarie più gravi e della maggior parte di quelle sulla mancata collaborazione con l’indagine. Il 1° ottobre, il club ha impugnato la decisione depositando un ricorso in cui sostiene che la decisione della Commissione conterrebbe errori materiali di diritto, di principio e di fatto.

Le origini della vicenda

Nel 2018 il settimanale tedesco Der Spiegel pubblicava, nell’ambito dei Football Leaks, una piattaforma di whistleblowing che ha diffuso documenti riservati sul calcio, atti interni del Manchester City. In particolare, proprio con riferimento al Manchester City, il lavoro giornalistico svolto dal consorzio giornalistico EIC, guidato da Der Spiegel, ha evidenziato un sistematico aggiramento del fair play finanziario UEFA.

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Il periodo contestato va dalla stagione 2009-2010 alla stagione 2017-2018 cioè gli anni della proprietà di Abu Dhabi United Group (ADUG), subentrata nel 2008 nel controllo della società; sulla scorta di tali evidenze, fin dal marzo del 2019 l’Uefa aveva aperto un’indagine formale, terminata nel 2020 con l’esclusione della squadra dalle competizioni europee per due stagioni.

La decisione del TAS

Il Tribunale arbitrale dello sport (TAS) annullò successivamente l’esclusione e ridusse la multa a 10 milioni di euro, ritenendo parte delle contestazioni prescritte o non provate. La Lega inglese, poiché le regole disciplinari della Premier League non prevedono limiti temporali, ha invece proseguito con il proprio procedimento formulando, nel febbraio del 2023, ben 15 capi d’accusa.

La prescrizione

Nel diritto civile inglese esistono in realtà termini di prescrizione, disciplinati dal Limitation act del 1980 con un termine ordinario, per molte azioni contrattuali, di sei anni ma, con riguardo al procedimento disciplinare della Premier League, questo è regolato da un sistema autonomo.

Quindi, un club, come nel caso del Manchester City, potrebbe essere sanzionato disciplinarmente anche per fatti risalenti nel tempo mentre un’eventuale azione civile risarcitoria relativa agli stessi fatti potrebbe incontrare ostacoli per via della prescrizione. L’assenza della prescrizione disciplinare entra tuttavia in contrasto con le difficoltà di difendersi da accuse relative a fatti avvenuti anni prima.

Sotto questo punto di vista il sistema disciplinare sportivo italiano è più efficiente e garantista in quanto la celerità delle decisioni assicura la regolarità dei tornei e l’istituto della prescrizione impedisce di infliggere sanzioni che, a distanza di anni dai fatti , perderebbero oltre tutto qualsivoglia effetto deterrente.

I fatti contestati

L’oggetto dell’indagine è un «finanziamento occulto» da 830,69 milioni di sterline che secondo la commissione, il City avrebbe ottenuto stipulando contratti di sponsorizzazione fittizi (sham) con diversi partner commerciali i quali, in verità, pagavano solo una parte delle somme dichiarate, mentre il resto arrivava direttamente dalla proprietà.

A questo si aggiungono accordi finanziati da ADUG che hanno permesso di iscrivere a bilancio costi operativi più bassi del reale. Nel complesso, tra ricavi gonfiati e costi ridotti, lo scostamento avrebbe superato i 900 milioni di sterline in nove stagioni. Due passaggi sul punto sono di particolare rilievo.

Primo: con conti veritieri, il City avrebbe sforato in misura molto consistente sia i limiti di spesa della Premier League sia quelli UEFA.

Secondo: alcuni testimoni del club hanno reso dichiarazioni false durante l’udienza, e alcuni avrebbero ingannato la commissione consapevolmente.

Cosa succede adesso

L’appello sul merito. Sull’impugnazione tempestivamente presentata dalla società deciderà un collegio di tre membri nominato dal presidente del Judicial Panel della lega. Il regolamento prevede l’udienza entro 12 settimane dal deposito e la decisione entro 30 giorni dalla fine dell’udienza. Sulla carta, quindi, un esito potrebbe arrivare tra fine 2026 e inizio 2027.

Le sanzioni che potrebbero essere inflitte al club vanno dalla multa alla penalizzazione in classifica, dal blocco del mercato fino, nel caso estremo, all’esclusione dalla Premier League.

Nel periodo contestato il City ha vinto i titoli 2011-12, 2013-14 e 2017-18: revocarli sarebbe teoricamente possibile anche se non vi sono precedenti nella massima serie inglese.

La commissione non ha tuttavia ancora stabilito le pene, che saranno decise in un’udienza separata, e che potranno, a loro volta, essere impugnate. Per Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, è il caso più importante nella storia del torneo, e la decisione conferma la scelta di perseguirlo.

Ma la vera prova arriva adesso: una condanna senza sanzione credibile, o una sanzione che arriva a distanza di quasi vent’anni dai fatti, rischierebbe di svuotare di senso le regole sulla sostenibilità finanziaria. Dall’altra parte c’è un club che ha costruito un decennio di vittorie e che ha già ribaltato, davanti al TAS, una condanna che sembrava definitiva. Il verdetto del 29 settembre segna un punto fermo, non la fine della partita.

I terzi interessati

Fra i terzi interessati da una eventuale revoca dei titoli vi son0 sicuramente i club inglesi che si sono classificati al secondo posto nelle stagioni incriminati. Cosa potrebbe accadere invece a livello europeo? Con riferimento ai titoli continentali vinti dal Club? La Commissione disciplinare della Premier non ha alcuna giurisdizione sulle competizioni UEFA perciò la sua decisione non può toccare i titoli vinti dal Manchester City in Europa quindi la Champions vinta a Istanbul contro l’Inter, la Supercoppa europea e il Mondiale per Club.

Solo una riapertura del procedimento dall’Uefa potrebbe portare a un esito diverso ma tre sono le considerazioni che impediscono di configurare un simile scenario.

La stagione 2022-2023 non è fra quelle oggetto di indagine, la prescrizione disciplinare europea in questi casi prevede un tempo massimo non superiore ai cinque anni e infine la decisione del 2020 già adottata dall’Uefa sui medesimi fatti.

Le regole del gioco

In conclusione, se la decisione della Commissione verrà confermata anche nei gradi successivi e a prescindere dalle sanzioni che verranno inflitte, saremo comunque di fronte ad un grave danno di immagine di tutto il modo calcistico poiché il Club più vincente dell’ultimo decennio avrebbe costruito le proprie vittorie violando sistematicamente le “regole del gioco”.