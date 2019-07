Caso Mauro Icardi, nuovo enigmatico messaggio di Wanda Nara

Continua a tener banco il caso Mauro Icardi: il giocatore, come ribadito anche dal presidente Zhang, non rientra nei piani dell'Inter ma ancora non è stata trovata la soluzione ideale per il trasferimento.

Wanda Nara ha postato uno dei suoi messaggi criptici attraverso il suo profilo Instagram: "After All, soul mates always end up together", ovvero "Dopotutto, due anime gemelle finiscono sempre insieme", il tutto con due cuori: uno azzurro e uno nero, gli stessi colori del costume indossato dalla moglie-agente del giocatore nella foto dello stesso post.

In un primo momento Icardi sembrava destinato all'approdo alla Juventus ma le recenti prestazioni di Higuain e l'intenzione di Paratici di non offrire più di 50 milioni di euro all'Inter hanno fatto arenare l'affare.

De Laurentiis sarebbe ben contento di portarlo a Napoli. Il presidente dei partenopei sarebbe disposto a sborsarne anche 60 di milioni ma la destinazione non soddisfa l'ex capitano nerazzurro. SUlla possibilità di vedere l'ex Sampdoria all'ombra del Vesuvio era intervenuto anche Lorenzo Insigne: "Chi viene tra James, Pepé e Icardi? Sono tutti grandi campioni, quindi sono sempre benvenuti, ma non spetta a noi calciatori decidere chi comprare. Spero che, chiunque arrivi, abbia il giusto atteggiamento. Lo scorso anno è arrivato un campione come Fabian Ruiz, siamo un grande gruppo e questo è importante. Ancelotti sta facendo passare i suoi concetti: bisogna vincere, è il pensiero della squadra e della società che sta completando la rosa per fare grandi cose".

La Roma, viste le difficoltà nell'ingaggiare Higuain, sarebbe pronta ad offrire 30 milioni di euro più il cartellino di Edin Dzeko (valutato 20), per arrivare al giocatore. Per Icardi sarebbe pronto un contratto da 5 milioni di euro netti all'anno ma il bomber non è convinto di voler trasferirsi nella Capitale.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 27-07-2019 16:26