Caso Mayorga, rintracciato l'indirizzo di CR7

Nuova puntata sulla telenovela legata al "caso Mayorga". Secondo quanto rivelato dal media inglese The Mirror, i legali della ragazza americana che accusa, di stupro, CR7, avrebbero rintracciato l'indirizzo italiano del portoghese.

A questo punto, il bomber bianconero potrebbe essere citato in giudizio. Gli avvocati della Mayorga avrebbero contattato la polizia italiana così da consegnargli la citazione che verrà poi consegnata a CR7 via raccomandata, come da prassi in Italia (negli Sttai Uniti la citazione viene consegnata a mano).

Da ricordare che la vicenza sarebbe avvenuta durante l'anno 2009. Inizialmente, per tacere sull'accaduto, la Mayorga avrebbe accettato un compenso pari a 330.000 euro.

SPORTAL.IT | 24-05-2019 10:03