Caso Mayorga: ritirata l'accusa di stupro contro CR7

Secondo il media statunitense Bloomberg, Katheryn Mayorga avrebbe ritirato l'accusa di stupro nei confronti di Cristiano Ronaldo (legata ad avvenimenti risalenti al lontano 2009). Nel corso dello scorso mese, a Las Vegas, in Nevada, sarebbe stato depositato, al tribunale statale, un atto di "voluntary dismissal". Di fatto: caso chiuso. Non ci sono ulteriori informazioni a riguardo e non è chiaro se le parti abbiano o meno raggiunto un accordo per chiudere, anzitempo, la pratica.

Un clamoroso colpo di scena che arriva a poche settimane di distanza dalla notizia, data dal The Mirror, secondo la quale i legali della ragazza americana erano riusciti a trovare l'indirizzo italiano del portoghese, con conseguente possibilità di citazione in giudizio dell'asso portoghese.

Il fuoriclasse della Juventus ha sempre negato le accuse mosse dalla Mayorga. "Nego fermamente le accuse che sono state mosse. Lo stupro è un crimine abominevole che va contro tutto ciò che sono e tutto ciò in cui credo. Non voglio alimentare lo spettacolo mediatico creato da certe persone che cercano pubblicità alle mie spalle. La mia coscienza è pulita, mi permetterà quindi di attendere con tranquillità i risultati di tutte le indagini", questo il tweet utilizzato da CR7, nei primi giorni di ottobre, a pochi giorni dall’accusa di violenza sessuale (datata 27 settembre).

Oggi tutto pare risolto. Ronaldo, fidanzato con Georgina Rodriguez, ha quattro figli: Cristiano Ronaldo Jr., Mateo Ronaldo, Eva Maria Dos Santos, e Alana Martina dos Santos Aveiro.

SPORTAL.IT | 05-06-2019 09:52