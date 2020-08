Caso Messi, i tifosi del Barcellona entrano al Camp Nou

La bomba Messi è scoppiata nella giornata di martedì e i tifosi blaugrana non accettano che l’idolo più grande idolo possa lasciare la squadra per i risultati deludenti dell’ultimo triennio.

La tensione nella città catalana sta crescendo di ora in ora, tanto che nella serata di mercoledì un gruppo di tifosi arrabbiati è entrato al Camp Nou per protestare nei confronti del patron Bartomeu, giudicato colpevole di queste ultime delusioni europee.

Si sono uditi slogan, cori e canti contro Bartomeu e in favore di Messi, fino a quando una ventina di tifosi non ha fatto irruzione nello stadio superando i cancelli, approfittando dell’apertura di uno di questi, in seguito al passaggio di un camion.

È stato necessario l’intervento dei poliziotti per portare fuori dallo stadio i fans, decisi ad incontrare Bartomeu all’interno del Camp Nou. Dopo l’episodio, senza conseguenze, le forze dell’ordine presenti nell’area sono aumentate di numero, così da prevenire altri possibili ingressi non autorizzati.

Un episodio che tiene in massima allerta il Barcellona, consapevole di quanto un addio di Messi possa rappresentare per i tifosi. L’argentino dovrebbe presentarsi agli allenamenti la prossima domenica, così da definire realmente il proprio futuro.

Koeman e i piani alti sperano di poter convincere Messi a rimanere anche nella prossima annata, così da continuare una magica storia iniziata quasi vent’anni fa e colma di gol e trofei. Messi ha fatto sempre rima con Barcellona: sarà ancora così?



Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 26-08-2020 22:37