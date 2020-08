Caso Messi, tifosi del Barcellona fuori dal 'Camp Nou'

È una notte caldissima a Barcellona e non solo per le condizioni climatiche. Dopo le voci sull’imminente addio di Lionel Messi, infatti, scendono in campo anche i tifosi.

Un gruppo di supporters blaugrana si è presentato in serata davanti al ‘Camp Nou’ per contestare la dirigenza ed in particolare il presidente Bartomeu del quale vengono chieste le dimissioni.

Il gruppetto di tifosi, a dire il vero non troppo numeroso, manifesta in questo modo il proprio supporto a Messi mentre secondo quanto riporta ‘TyC Sports’ alcuni membri del consiglio di amministrazione del Barcellona si sarebbero dimessi mentre altri vogliono sfiduciare Bartomeu.

La parola fine alla telenovela Messi, insomma, non è ancora stata scritta. La lunga notte di Barcellona è appena iniziata.



OMNISPORT | 25-08-2020 22:41