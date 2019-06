Caso Milan, il Torino scrive all'Uefa

La sentenza dell'Uefa in merito alla partecipazione o meno del Milan alla prossima Europa League continua a slittare, con ovvie conseguenze sulle altre squadre interessate alla possibile esclusione dei rossoneri dall’Europa.

La Roma, che in tal caso verrebbe ammessa direttamente alla fase a gironi, ma che è stata intanto la prima squadra italiana a radunarsi in vista dei preliminari di fine luglio, e il Torino, che prenderebbe il posto dei giallorossi proprio ai preliminari. Anche i granata stanno quindi aspettando news in vista di un possibile anticipo del raduno dall’11 al 4 luglio con partenza per il ritiro di Bormio il 7 invece che il 13.

L’attesa si sta facendo sempre più spasmodica al punto che il club del presidente Cairo ha scritto una lettera all'Uefa proprio per chiedere un chiarimento sulla situazione del Milan. Molto, se non tutto, dipende in realtà dalla decisione della società rossonera se ritirare o trasformare in urgente il ricorso al Tas contro il verdetto sul Fair Play finanziario per il triennio 2014-2017: qualora il ricorso venisse ritirato, dopo l’udienza al Tas, prevista nell’arco di due settimane, ci sarebbe l’intervento della Camera Giudicante dell'Uefa e l’esclusione dalle Coppe sarebbe molto probabile.



SPORTAL.IT | 26-06-2019 10:31