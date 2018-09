Caso Modric, la Fifa scrive la parola fine

Un mese fa, erano i primi di agosto, l’Inter progettava l’assalto finale a Luka Modric, sogno improvviso dell’estate di mercato dei nerazzurri, in parte stimolato dal colpaccio Cristiano Ronaldo da parte della Juventus, in parte dalle reali esigenze di Spalletti che, come dimostrato dalle prime battute del campionato, di un organizzatore di gioco a centrocampo avrebbe avuto bisogno eccome. Ebbene, in una trentina di giorni attorno al croato è successo di tutto, a partire dagli incontri con Florentino Perez e il suo entourage, per provare a ribadire la volontà di vivere una nuova esperienza, fino agli scontri sempre più duri tra il Real Madrid e l’Inter, causati dalla rabbia dei blancos per i presunti contatti tra la società nerazzurra e i rappresentanti di Modric, o direttamente il giocatore stesso. Scontri in realtà unilaterali, perché l’Inter non ha mai risposto ufficialmente al Real Madrid, se non alla lettera ricevuta il 14 agosto, contenente l’informazione della denuncia ufficiale sporta dai campioni d’Europa verso l’Inter, per aver “contattato il giocatore senza permesso del club che lo ha sotto contratto in una finestra temporale non permessa dai regolamenti”, ovvero prima dei sei mesi antecedenti alla scadenza del contratto.

Il club di proprietà del gruppo Suning rispose con una breve nota, spiegando di non aver mai avuto contatti "diretti" con giocatore o rappresentante e restando in attesa degli eventi, quelli che hanno portato prima alla chiusura del mercato, senza scossoni, e poi alla risposta della Fifa, che ha analizzato rapidamente il caso decidendo di archiviarlo. Sentite le versione delle tre parti in causa, i due club e il giocatore, non è stato preso alcun provvedimento nei confronti dell’Inter, raggiunta da una lettera, proprio come il Real: non ci sono i presupposti per dar seguito all’accusa degli spagnoli di violazione dell’articolo 18. Il resto, si vedrà, a partire dai rapporti tra il Real e Modric, che prima aveva ammesso di aver fatto la prima mossa con l’Inter, salvo ritrattare in vista di un possibile rinnovo, senza trascurare un possibile nuovo assalto dei nerazzurri tra un anno, qualora il prolungamento non si fosse materializzato.

SPORTAL.IT | 03-09-2018 17:30