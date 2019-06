Caso Neymar, Mendes de Souza: "Aggressione e stupro"

Neymar è sempre più nei guai. Mendes de Souza, la ragazza che lo accusa di stupro, ha parlato alla TV brasiliana SBT: "Quando gli ho chiesto se avesse il preservativo, ha risposto di no e così gli ho detto che non sarebbe accaduto nulla. Non mi ha ascoltato, si è girato e ha commesso l'atto. Gli ho detto: 'Fermati, no, fermati' ma non ha detto nulla e ha agito".

Alla domanda se sia stata aggressione o stupro, la modella ha risposto: "Aggressione e stupro". Chiaro l'obiettivo di Mendes de Souza: "Voglio solo giustizia. Voglio che paghi per quello che ha fatto", le sue parole.

SPORTAL.IT | 06-06-2019 07:33