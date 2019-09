Caso N'Koulou, Petrachi replica stizzito a Cairo

L'ex direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi, ora alla Roma, ha risposto duramente alle parole del presidente dei granata Urbano Cairo, che lo ha accusato di essersi messo d'accordo con N'Koulou per una sua cessione al club giallorosso.

"Riguardo le dichiarazioni odierne del presidente Cairo, desidero precisare che il sottoscritto non ha mai promesso al calciatore Nkoulou, né tantomeno al suo agente Maxim Nanà, una eventuale cessione nell'anno in corso. Cairo sa perfettamente come sono andate le cose, e lo sanno anche i diretti interessati viste anche le dichiarazioni dello stesso calciatore. Mi auguro di non essere più tirato in ballo per quanto concerne il Torino Calcio, a cui auguro le migliori fortune per il proseguo della stagione", le sue parole all'Ansa.

SPORTAL.IT | 06-09-2019 21:29