Caso Orsolini: Sabatini ringhia alla Juve

Riccardo Orsolini ha trascinato il Bologna in Europa a suon di grandi prestazioni, ma è al centro di un caso di mercato che contrappone i rossoblu alla Juventus. L'esterno classe 1997 è stato riscattato lo scorso giugno per 15 milioni di euro, e ora il ds Walter Sabatini fa il prezzo, nonostante ci siano voci di un possibile diritto di riacquisto da parte dei campioni d'Italia

"E' incedibile, per me se la Juventus lo rivuole deve darci almeno 70 milioni. I tifosi non devono preoccuparsi di un possibile addio. Quando il Bologna lo ha acquistato, sono stati fatti dei discorsi verbali con la Juventus sul riacquisto, ma senza accordi scritti. Non è sul mercato", sono le sue parole a Ètv.

SPORTAL.IT | 11-02-2020 11:21