Caso Platini, nuove rivelazioni di Blatter

Nel giorno in cui Michel Platini è stato posto in stato di fermo per il presunto caso di corruzione nell’assegnazione del Mondiale 2022 al Qatar, nuove rivelazioni arrivano da Sepp Blatter, ex presidente della Fifa nonché amico storico di Platini prima della clamorosa rottura risalente al 2015-

Intervistato dalla radio francese RTL, Blatter ha fornito particolari che tirano in ballo l’ex presidente della Francia Nicolas Sarkozy, citando le parole dello stesso Platini: “ll presidente mi chiese se io o qualcuno dei miei amici poteva sostenere la candidatura del Qatar".

"Gli chiesi 'ti ha costretto, ti ha chiesto di farlo?' – ha continuato Blatter – Lui mi disse 'no, no, ma quando il capo dello stato esprime un desiderio, io gli rispondo 'vedremo come va'".

SPORTAL.IT | 18-06-2019 20:59