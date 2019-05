Caso playout, Gravina fissa la data

Il provvedimento del Tar che ha accolto la richiesta di sospensione cautelare presentata dal Foggia in merito alla delibera con cui il Consiglio Direttivo della Lega B aveva cancellato il playout per decretare l’ultima retrocessione dalla B alla C, non scompone il presidente della Figc Gabriele Gravina.

Mentre infatti i playoff sono arrivati ad un passo dalla conclusione, con la finale Cittadella-Verona in programma il 30 maggio e il 2 giugno, non si esclude che il campionato debba vivere un’ulteriore coda.

Gravina, intervenuto a margine della consegna a Roberto Mancini del Premio Bearzot, si dice sereno e fissa la data entro cui la situazione sarà definita: "Sono molto attento al percorso che è stato tracciato. Aspetto il parere del Collegio di Garanzia sui playout e la decisione della Corte Federale sul caso Palermo del 29 maggio. Il giorno dopo adotterò la mia decisione".

SPORTAL.IT | 27-05-2019 15:23