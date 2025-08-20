Caso Rabiot, il Marsiglia rompe il silenzio: "Pugni e violenza inaudita nello spogliatoio". Tutta la verità

L'OM è sempre più una polveriera. Il presidente Longoria e il ds Benatia ricostruiscono cosa è successo tra Rabiot e Rowe dopo il ko col Rennes all'esordio in Ligue 1

Emergono retroscena agghiaccianti sulla rissa avvenuta nello spogliatoio del Marsiglia dopo il ko col Rennes. L’Olympique Marsiglia rompe il silenzio e fornisce la sua versione su quanto accaduto tra Rabiot e Rowe, entrambi messi fuori rosa e finiti sul mercato: “Abbiamo assistito a una violenza senza precedenti” ha raccontato all’AFP il presidente Pablo Longoria.

Rissa Rabiot-Rowe, la verità del Marsiglia

Dopo che l’avvocato di Rabiot, Romuald Palao, ha attaccato il club per la decisione di aver fatto fuori il suo assistito, ecco la verità del club. Il numero uno dell’OM, Longoria, ha ricostruito cosa è successo in seguito alla sconfitta della squadra allenata da De Zerbi contro il Rennes. “Non abbiamo mai visto nulla di simile in uno spogliatoio. Un evento di estrema violenza, senza precedenti”.

Il dirigente continua: “Non mi trovato nello spogliatoio, ma tutto lo staff ha confermato che è stato superato ogni limite. De Zerbi allena da 13 anni, Benatia è ad alti livelli nel calcio da quando aveva 22 anni, io ho iniziato nel calcio professionistico 20 anni fa: penso che abbiamo abbastanza esperienza per dire che non abbiamo mai visto niente di simile in uno spogliatoio” ha detto all’AFP.

Anche Benatia allo scoperto: sferrato un pugno in faccia

Il direttore sportivo del Marsiglia ed ex difensore della Juventus, Benatia, ha invece parlato ai microfoni di RMC Sport. E le sue parole ricalcano quelle del presidente: “In genere, dopo che arriva l’allenatore, i calciatori si calmano. Il tecnico parla, spiega che ci sono ancora partite da giocare e basta. Invece, si è subito passati allo scontro fisico”.

L’inferno nello spogliatoio, che si è trasformato in un ring. “Non si può arrivare a un’aggressione fisica, a un pugno in faccia e alla sicurezza che arriva a separare dei compagni di squadra. Ma dove siamo?”.

E i tifosi chiedono un incontro con la società

Silurare Rabiot significa far fuori il calciatore di maggior esperienza a disposizione di De Zerbi, il punto di riferimento dello spogliatoio e l’idolo dei tifosi. C’è fermento in vista della seconda giornata di Ligue 1 che l’OM giocherà al Velodrome: come reagirà il pubblico?

Christian Cataldo, capo del gruppo dei Dodgers, ha chiesto un confronto con la società. “Bisogna riflettere attentamente. È l’intera stagione che viene messa in discussione, perché la squadra è stata costruita attorno a Rabiot – ha dichiarato a RMC Sport -. Forse la situazione può essere gestita in un altro modo, magari con una multa. Stiamo aspettando un incontro con la dirigenza in modo che possano spiegarci tutto di persona”.