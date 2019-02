Caso Ramos, la Uefa prende posizione

La presenza di Sergio Ramos nei quarti di finale di Champions League, ovviamente qualora il Real Madrid dovesse qualificarsi, è sempre più in dubbio.

La Uefa ha infatti comunicato di aver aperto un'indagine a carico del difensore e capitano dei 'Blancos' a causa del controverso episodio avvenuto durante l’ottavo di finale di andata in casa dell’Ajax, giocato lo scorso e vinto per 2-1 dai campioni d’Europa.

Nella parte finale della partita Ramos era parso “cercarsi” un’ammonizione, in modo da saltare, in quanto diffidato, la gara di ritorno al “Bernabeu” ed essere “pulito” in vista della prosecuzione della competizione.

Lo stesso Ramos aveva peraltro confermato tutto questo a mezzo stampa (“Mentirei se dicessi di non aver forzato l’intervento” aveva detto), pur ritrattando in parte in un secondo tempo: “"Ero cosciente che con il giallo, visto che ero in diffida, avrei saltato il ritorno, ma ho dovuto fermare un contropiede molto pericoloso dell'Ajax quando eravamo all'88'” le parole del giocatore in un’intervista a Marca. Il caso sarà dibattuto il 28 febbraio.

Questo il comunicato:

"In seguito a un'indagine disciplinare da parte degli ispettori della Uefa e in accordo con l'articolo 55 del regolamento disciplinare della UEFA è stato aperto un procedimento contro il Real Madrid e il giocatore Sergio Ramos in seguito al match degli ottavi di finale di UEFA Champions League fra l'Ajax e il Real Madrid giocata il 13 febbraio in olanda. Il motivo è per aver ricevuto di proposito un cartellino giallo violanda l'articolo 15. Il caso sarà dibattuto dalla camera di Controllo, Etica e Disciplina della Uefa il 28 febbraio".

Ramos rischia una squalifica pesante, nell’ordine delle tre giornate, sulla falsariga di quanto è stato comminato a carico di Geoffrey Kondogbia, il centrocampista del Valencia punito con tre turni di stop per un caso analogo, avendo cercato un’ammonizione nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Celtic.



SPORTAL.IT | 26-02-2019 20:20