Caso Report divide tifosi: Tutto qui? Dov'è l'inchiesta?

C’era tanta attesa per l’annunciato programma di Report che avrebbe dovuto squarciare il velo sull’omertà dei club e in particolare della Juve e sui rapporti con il mondo malavitoso ma la trasmissione mandata ieri in onda da Rai3 ha lasciato un po’ di amaro in bocca a chi si aspettava dichiarazioni e rivelazioni clamorose. Dopo un battage pubblicitario intenso e dopo le anticipazioni diffuse dai giornali c’era legittima curiosità per vedere l’inchiesta ma a programma finito la stragrande maggioranza degli spettatori ha sfogato sui social la propria delusione.

DELUSIONE SOCIAL – Tanti i commenti degli utenti, ci sono gli juventini che ironizzano, come quello che parafrasando un coro dei tifosi napoletani scrive “Avevano un sogno nel Report, è finito come quello nel cuore” e quelli che non hanno apprezzato il tono velatamente pro-Juve (“La Juve ha anticorpi più forti di altri. E’ un contesto che riguarda molte altre squadre: c’è un dossier di 100 pagine della Commissione Parlamentare Antimafia dal quale emerge che il calcio è infiltrato dalla malavita attraverso il rapporto con gli ultras”: sono stati questi i titoli di coda) e scrive: “complimenti vivissimi al conduttore che con le frasi “ma la juve non sapeva” e “chi di dovere lo ha mai letto questo dossier che riguarda tutte le altre squadre coinvolte?” rinnega tutto il lavoro fatto dai suoi colleghi.. gli mancava solo il “forza juve” prima della chiusura”.

DA PISTOCCHI A VARRIALE – Quello che emerge è che la montagna ha partorito il topolino. Uno spettatore scrive: “Troppo facile parlare quando non si ha a che fare con certi personaggi. Se la Juventus ha dovuto assecondare il business per evitare guai più gravi, vuol dire che lo stato ha fallito di nuovo. Gli imprenditori devono essere protetti dai mafiosi”, un altro dà spazio alla sua delusione: “Lancio del programma totalmente fuorviante, direi da denuncia alla @unionedeiconsumatori, tanto clamore per un’inchiesta piuttosto scialba, un copia incolla di articoli già usciti e sentenze passate già in secondo grado senza novità eclatanti. Direi niente di che….”. Sul tema si è espresso anche Maurizio Pistocchi che dopo aver letto i tanti attestati di solidarietà al programma, quando si è appreso di presunte pressioni perchè non andasse in onda, ha scritto sui social: “Sono solidale con i colleghi di Report. Anche se quando le petizioni e le minacce sono state contro di me NESSUNO-a parte migliaia di persone-ha preso le mie difese. Il grado di civiltà di un Paese si misura anche da queste cose. I giornalisti devono essere liberi di fare il loro lavoro, senza che nessuno usi le minacce di querela o la violenza a scopo intimidatorio”. Infine il commento di Enrico Varriale, giornalista della Rai, attraverso Twitter: “Complimenti ai colleghi di @reportrai3 per un’ inchiesta giornalistica seria e approfondita. Lo spaccato che emerge è impressionante e inquietante, anche perché , a giudicare da quello che si è visto in TV , il bagarinaggio gestito dai gruppi Ultra’ sembra continuare ancora”.

SPORTEVAI | 23-10-2018 09:55