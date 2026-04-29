Adani: Rocchi ha fatto bene a svegliare il Var, è irregolare ma avete visto che disastri hanno fatto?

L'ex difensore non si sbilancia sull'inchiesta ed aspetta altri elementi ma giustifica le "bussate" alla sala di Lissone dopo gli orrori di quest'anno

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Soffia un vento garantista in queste ultime ore sull’inchiesta legata al mondo arbitrale: mentre si registra il dietrofront del Corriere dello sport con l’editoriale del direttore Ivan Zazzaroni (“E se Rocchi non avesse commesso alcun reato?“) ed anche altre testate – rispetto ai titoli roboanti dei primi giorni – sono ora più caute sulla scorta degli elementi emersi finora, c’è chi riesce anche a dare ragione a Rocchi, sia pur parzialmente.

Il giorno degli interrogatori

Domani è previsto l’interrogatorio di Gervasoni in Procura mentre Rocchi non si presenterà – “Una decisione mia, lui voleva presentarsi – ha detto ieri il suo avvocato, Antonio D’Avirro -. Non avendo conoscenza del fascicolo delle indagini preliminari, ritengo di non essere in grado di svolgere efficacemente il mio mandato difensivo”. Il designatore però ha trovato un altro “difensore” in Lele Adani.

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Per Adani Rocchi ha fatto bene a svegliare il Var

A Vivaelfootball, puntata speciale senza Cassano per l’occasione, Adani ha diviso i capi di accusa in maniera precisa, rimanendo vago sul primo – in attesa di nuove notizie – ma prendendo una posizione netta sul secondo: “C’è il filone dei rapporti dei club con gli arbitri e su quello aspettiamo, se dovesse arrivare qualcosa allora non si fanno prigionieri, se c’è una linea nitida non si fanno prigionieri se ci sono state delle irregolarità ma ora non ho in mano elementi sufficienti, siamo in attesa, del resto in Italia piacciono più le polemiche che sentir parlare di calcio. Quando verrà fuori tutto vedremo cosa eventualmente ci sarà di certo prima di prendere situazione”.

“Poi – aggiunge Adani – c’è il secondo filone delle cosiddette bussate al vetro. Ragazzi ma quale è stata la cosa peggiore quest’anno? Il Var. Non so come funzionava, ma sulla presunta bussata nello svegliare il varista, che secondo me era in catalessi da un mese perchè non ha visto un mani evidente come una casa e l’ha scambiata per pallavolo, se gli hanno detto: ‘svegliati, è rigore’, per me hanno fatto bene. Sicuramente è irregolare, passibile di multa o squalifica ma tu devi svegliare chi dietro un monitor ha fatto disastri è accaduto 2-3 partite a settimana e in direzione opposta, certo c’è un regolamento ma era opportuno? Sì perché nonostante l’abbiano fatto pensate che disastri ci sono stati, vi rendete conto che noi – figli delle polemiche e non del vero calcio – ci siamo trovati a parlare non di calcio ma solo di Var e ora stiamo a guardare se qualcuno più bravo ha svegliato i varisti”.

Il Var italiano il peggiore d’Europa per Adani

Quindi l’ex difensore, oggi opinionista Rai, conclude: “Gli errori sarebbero stati di più sia pur nell’irregolarità: da noi il Var ha fatto le cose peggiori d’Europa. Senza una linea precisa. Tanto è vero che ancora oggi cosa ci chiediamo? Era rigore o no quello per il Torino contro l’Inter? No. E’ stato dato? Sì con l’intervento del Var. E allora? Questo è il nostro paese, come dice il mio amico Ciccio Graziani al Var giocano a carte”.