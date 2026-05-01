Caso Rocchi, Ancelotti torna virale: “Chi arbitra le partite?”, lo sfogo sul VAR con Rizzoli designatore

Nel 2019 un episodio discusso accese il dibattito tra l'ex allenatore del Napoli e i vertici arbitrali: oggi quel confronto fa il giro del web e riapre interrogativi mai risolti

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Nel pieno dell’inchiesta sugli arbitri che coinvolge il designatore Gianluca Rocchi e il supervisore Andrea Gervasoni, torna virale lo sfogo sul VAR di Carlo Ancelotti ai tempi della sua esperienza alla guida del Napoli. Era il 2019 e i partenopei subirono un episodio arbitrale discusso nella sfida casalinga pareggiata 2-2 contro l’Atalanta. In un forum promosso dalla FIGC tra AIA e allenatori, l’attuale ct del Brasile rivolse una domanda molto precisa all’allora designatore Nicola Rizzoli: “Chi arbitra le partite?”.

Caos arbitri, lo sfogo di Ancelotti del 2019 torna virale

I calciatori che lo hanno avuto come allenatore ne hanno sempre apprezzato le qualità umane. D’altronde, per gestire spogliatoi di superstar (e vincere) servono personalità, esperienza e misura. Ancelotti è sempre stato questo: equilibrato, mai sopra le righe, lontano dai toni accesi.

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Eppure, nel video che a distanza di anni sta facendo il giro del web, si vede un Carletto diverso dal solito: serio, infastidito, accigliato. Una reazione rara, arrivata dopo un rigore non concesso in Napoli-Atalanta del 2019. Il VAR era stato introdotto da poco, ma le parole dell’allenatore emiliano suonano oggi più attuali che mai. “Il problema è uno solo: chi arbitra le partite? Questo vogliamo sapere”, chiese rivolgendosi direttamente a Rizzoli.

Un allarme ancora attuale

Ancelotti espresse allora le sue perplessità all’ex designatore, osservazioni che nel tempo sono state riprese anche da altri allenatori come Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. Il punto centrale del suo intervento riguardava soprattutto l’interpretazione delle decisioni arbitrali.

“La mia impressione – disse in maniera molto franca l’allenatore – è che alcune partite vengano decise dal VAR. Nelle designazioni io so per certo che Rocchi (poi subentrato a Rizzoli come designatore, prima dell’autosospensione a causa dell’inchiesta della Procura di Milano, ndr) arbitra la partita, e lo stesso fa Orsato. Ma gli arbitri con meno esperienza sono più condizionati dal VAR. Può anche succedere che un assistente VAR con maggiore esperienza influenzi il modo in cui viene diretta una gara, e questo è sbagliato, perché altrimenti gli arbitri non crescono. Io voglio essere sicuro al 100% che sia l’arbitro in campo a decidere le partite”.

Tifosi scatenati sui social

Il video, che ha superato il milione di visualizzazioni dopo essere stato rilanciato da Calcionapoli24, ha riacceso il dibattito sui social in seguito al terremoto che ha coinvolto i vertici dell’AIA. Le parole di Ancelotti sono tornate al centro dell’attenzione, scatenando una valanga di commenti da parte degli utenti.

“Grande Ancelotti, per questo è andato via dal nostro campionato ormai falsato” scrive Nicola su Facebook. “Ancelotti aveva visto tutto alla perfezione anni prima” commenta Marco. “Il calcio italiano è lo specchio della nostra società” aggiunge Vincenzo. Un’ondata di reazioni che dimostra come il tema resti ancora oggi estremamente sensibile e divisivo tra tifosi e addetti ai lavori.