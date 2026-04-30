Caso Rocchi, Moratti assolve l’Inter e punge la Juventus: il paragone con Calciopoli fa infuriare i tifosi bianconeri

L’ex presidente minimizza il peso dell’ultimo scandalo arbitrale rispetto a quello del 2006, ricordando il ruolo di Luciano Moggi

L’Inter non ha avuto aiuti da Gianluca Rocchi e lo scandalo di cui è protagonista l’ormai ex designatore è una cretinata in confronto a Calciopoli: questa l’opinione dell’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti che ha scatenato la reazione sui social dei tifosi della Juventus.

Moratti e il paragone tra il caso Rocchi e Calciopoli

Tra il caso Rocchi e Calciopoli non c’è nulla in comune, anzi il nuovo scandalo che ha coinvolto l’ormai ex designatore è “una questione tra arbitri più che una cosa che riguarda le società”. Così Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, ha commentato a Napoli Network la vicenda che vede il mondo arbitrale nuovamente sotto la lente d’ingrandimento della giustizia penale e di quella sportiva. Per Moratti, insomma, l’Inter e le altre società di serie A non sono colpevoli di nulla. “Sembra una piccola guerra tra i vari arbitri, non vedo paragoni con Calciopoli”, ha sentenziato l’ex patron interista.

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Moratti punge la Juventus

Il confronto con Calciopoli ha però offerto a Moratti l’occasione per pungere i vecchi rivali della Juventus e rimarcare quella che, secondo l’ex presidente dell’Inter, era in passato la differenza tra il club bianconero e quello nerazzurro. “Se parlavo con gli arbitri? Non avevo questo concetto – ha aggiunto Moratti piazzando poi la stoccata nei confronti dei bianconeri – Avevo anche paura e rispetto, perché potevano decidere le sorti della mia squadra, soprattutto considerando di avere la Juventus dall’altra parte”.

Il caso Rocchi: “una cretinata”

Moratti poi ha anche rilanciato, dicendosi sconvolto per i pareri sul caso Rocchi richiesti dai media ad alcuni dei vecchi protagonisti dello scandalo del 2006. “Ho visto interviste a De Santis e Moggi, che sono stati condannati a Calciopoli – ha sottolineato Moratti – È incredibile che si chieda a queste persone il parere sulla vicenda. Questa è una cretinata a confronto”.

Da Rocchi nessun aiuto all’Inter

Al di là del comportamento degli arbitri e di Rocchi, per Moratti ha differenza principale tra l’inchiesta attuale e quella del 2006 sta nel fatto che l’Inter non avrebbe avuto alcun favore da parte del designatore. “Non vedo comunque trucchi, vedendo le partite non mi sembra qualcosa di squilibrato – ha concluso Moratti – L’Inter non ha avuto aiuti né quando ha vinto né quando ha perso. Poi ci sono gli errori arbitrali che sono gravi, ma sono cose che accadono sempre”.

La rabbia dei tifosi della Juventus

La presa di posizione di Moratti, naturalmente, non poteva non scatenare la reazione dei tifosi della Juventus sui social. “Ancora parla questo prescritto? La cosa incredibile è chiedere un parere a Moratti che farebbe meglio ad eclissarsi”, attacca Scalez su X. “Incredibile che parli lui, che per Calciopoli ha preferito la prescrizione…”, aggiunge Alex. “La cosa incredibile è chiedere un parere ad un prescritto per le stesse fattispecie”, scrive Gippa. “Per Moratti il caso Rocchi è ‘una cretinata’: peccato che si siano decise le sorti di partite e campionati alle spalle di società e tifosi ignari…”, commenta Pio. “La differenza con Calciopoli è che qui le designazioni sembrano davvero essere state pilotate, e quindi gli illeciti sembrano davvero essere stati commessi”, la sferzata di Anno_0.