Caso Rocchi, arriva la bordata di Saviano sul "calcio governato da Milano"

L'autore di Gomorra, che aveva accusato apertamente in passato il presidente dell'Inter Marotta ipotizzando campionati falsati, interviene sui social

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La posizione ufficiale è da garantista, e non potrebbe essere diversamente per chi come lui conosce a menadito le dinamiche della giustizia, ma Roberto Saviano manda anche una frecciata al calcio italiano nel commentare sul suo profilo Instagram l’inchiesta che vede coinvolti Rocchi e Gervasoni.

Il post di Saviano sull’inchiesta

L’autore di Gomorra sui social posta la notizia dell’apertura dell’inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Milano sul designatore arbitrale Rocchi e sul suo vice Gervasoni e commenta: “Inchiesta da leggere tutta. Attendiamo i giudizi dei tribunali ma interessate iniziare a studiare dinamiche utili a comprendere il calcio governato da Milano”.

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Le bordate dopo il flop dell’Italia

Saviano è tifoso del Napoli da sempre ma ha attaccato il mondo del calcio a più riprese. L’ultima volta dopo il flop della nazionale ai Mondiali, quando aveva chiamato tutti in causa scrivendo: “Società corrotte in balia delle organizzazioni criminali. Autentici forzieri di riciclaggio. Assenza di investimento su giovani, assenza di cura delle seconde generazioni. Convenienza a comprare giocatori stranieri invece che formare nuovi sportivi, scuole calcio costosissime fatte per compiacere e imbrogliare le famiglie. Giornalismo sportivo sotto scacco, al servizio di ds e procuratori, incapace di fare una sola inchiesta. Dirigenti sportivi incapaci, scelti non per competenza ma per convenienze politiche. Stadi fatiscenti ridotti a cloache dove si vendono erba, fumo e palline di coca. E ci chiediamo come mai siamo fuori dai mondiali?”

L’attacco di Saviano a Marotta

Le frecciate più velenose, però, Saviano le aveva riservate al presidente dell’Inter Beppe Marotta. In particolar modo un post dopo il caso-Bastoni per la simulazione con esultanza in Inter-Juve: “Finché quest’uomo avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati. La rabbia di Chiellini sembra la rabbia di chi sa come funzionano le cose con Marotta. Il campionato italiano oggi è falsato, e se pure l’Inter lo vincesse non varrebbe nulla. Non è un attacco agli atleti, né ai tifosi. Sono loro le prime vittime di un sistema che non riesce mai a essere trasparente fino in fondo. Finché certe dinamiche resteranno intoccabili, i campionati non saranno mai davvero normali. È l’ennesimo episodio che coinvolge l’Inter mentre la curva neroazzurra è ancora scossa dalle tensioni”.

Marotta lo liquidò con un’alzata di spalle e disse che non sapeva chi fosse lo scrittore napoletano. “C’è dispiacere, umano. Non so neanche chi sia Saviano, né che ruolo abbia. Non voglio dargli importanza, ha fatto dichiarazioni che saranno all’attenzione dei nostri avvocati”