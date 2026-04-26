L'inchiesta sugli arbitri irrompe in serie B: Salernitana-Modena sotto la lente, cosa sappiamo

Dopo Rocchi anche il vicedesignatore arbitrale Gervasoni indagato per aver spinto il Var a chiamare l'arbitro all'on field review su un rigore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non c’è solo Rocchi nella bufera nel mondo arbitrale dopo l’inchiesta scoperchiata dall’agenzia Agi. Anche il suo vice, Andrea Gervasoni è indagato in “concorso con altre persone” per frode sportiva nell’inchiesta della Procura di Milano. Nell’avviso di garanzia si legge che “durante lo svolgimento della partita Salernitana-Modena con la concessione del calcio di rigore a favore della squadra emiliana da parte del direttore di gara Antonio Giuia incalzava e sollecitava l’addetto Var Luigi Nasca affinché questi richiamasse Giuia all’on field review ai fini della decisione iniziale sull’episodio di gioco”. I fatti risalgono all’8 marzo 2025. Gervasoni, all’epoca supervisore Var, ha deciso di autosospendersi proprio come Rocchi.

Il reato di Gervasoni

Gervasoni avrebbe pertanto commesso lo stesso errore fatto da Rocchi per Udinese-Parma, ovvero condizionare il Var a prendere una determinata decisione. Così come per alcuni dei reati contestati dai pm milanesi a Gianluca Rocchi, anche di questa vicenda la Procura federale era all’oscuro. Giuseppe Chinè ha chiesto gli atti dell’inchiesta alla Procura di Milano per fare chiarezza sulla posizione di Rocchi e se dovesse emergere una possibile violazione del Codice di giustizia sportiva anche da parte di Gervasoni, sarà aperto un fascicolo sul caso.

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Cosa successe in Salernitana-Modena

Era dunque l’8 marzo del 2025 quando all’Arechi si affrontarono Salernitana e Modena. Sul risultato di 0-0 ecco l’episodio incriminato: ad inizio secondo tempo, su una punizione laterale per il Modena, nell’area della Salernitana saltano in area Palumbo (Modena) e Bronn (Salernitana). Palumbo devia il pallone, Bronn è girato e colpisce con la spalla. L’arbitro Giua prima dà rigore al Modena, poi dopo l’intervento da Lissone va al monitor e cambia idea: rigore tolto. La partita finirà 1-0 per la Salernitana, con gol segnato una decina di minuti dopo da Soriano con un tiro dal limite.

I dubbi del tecnico del Modena

Nel dopo-partita lo sfogo del tecnico dei canarini Paolo Mandelli: Non abbiamo capitalizzato, poi c’è stato l’episodio un po’ fortuito del gol, il tiro sembrava innocuo senza deviazione. Dopo è diventato tutto più complicato anche se abbiamo avuto due occasioni. Per quanto riguarda l’episodio del rigore mi lascia un po’ perplesso. Non ho capito bene, ho visto un tocco con la mano, il braccio era largo e non attaccato al corpo. La palla era indirizzata verso la porta, non capisco perché non era punibile l’episodio”.