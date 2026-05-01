Caso Rocchi, ecco l'intercettazione che può mettere nei guai il designatore

Repubblica parla di una telefonata con l'addetto agli arbitri dell'Inter, Giorgio Schenone: con lui si sarebbe parlato di arbitri graditi e sgraditi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La parolina che fa tremare tutti è arrivata. Intercettazioni. C’è una prima, piccola, svolta nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano sul mondo arbitrale. Sia Gianluca Rocchi che Andrea Gervasoni erano intercettati da più di un anno e la novità è che – stando a quanto scrive La Repubblica – al telefono Rocchi tira in ballo un dirigente Inter: Giorgio Schenone. A lui si riferisce (non è ancora chiaro se parlando direttamente con lui o di lui) quando parla di arbitri graditi o sgraditi all’Inter.

Ecco le intercettazioni

Secondo Repubblica agli atti c’è un’intercettazione di Rocchi che il 2 aprile 2025, al telefono con un collaboratore, parla degli arbitri graditi o sgraditi all’Inter e tira in ballo un dirigente nerazzurro, ossia la figura operativa che per il club tiene i rapporti con gli arbitri partita per partita. Si tratta di Giorgio Schenone.

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Chi è l’addetto agli arbitri Schenone

La scelta degli arbitri Colombo (per Bologna-Inter) e Doveri (per il derby di Coppa Italia in modo da non averlo poi in finale perché sgradito) sarebbe quindi figlia del gradimento o non gradimento dell’Inter, dell’addetto ai rapporti con gli arbitri, appunto Giorgio Schenone, che “si dice fosse uno dei guardalinee preferiti da Rocchi, con cui aveva diviso varie trasferte europee”.

Infuria la polemica sui social

Fioccano le reazioni: “Pretendo che ci sia regolarità e chi ha sbagliato paghi (come successo in passato ad altre squadre!). Così non fosse, smetterò di seguire questo sport” e poi: “Un addetto agli arbitri viene nominato dal designatore mentre parla con altre persone perché magari questo si è lamentato delle porcate ricevute. Questo si che è uno scoop assurdo” e anche: “Quindi viene tirata in ballo l’Inter non per una intercettazione diretta Dirigenti-Rocchi, ma indiretta per giunta con in mezzo una figura creata appositamente dai Club per interagire con i vertici arbitrali”, oppure: “Il Milan fu tirato dentro calciopoli a causa di un non dirigente (Meani)”

C’è chi osserva: “Condizionamento indiretto” . Questa è arte applicata alle fregnacce, tipo “iilecito strutturato”…” e poi: “Condizionamento diretto o indiretto poco cambia. Perché nessuno dirigente IN ALCUN MODO può condizionare una o più gare. Si ricorda il caso Meani in calciopoli?” e anche: “Rocchi si dimette e non si presenta dal Pm. Avete ancora la convinzione che si tratti di una semplice lite tra arbitri in carriera?” e ancora: “Ma cosa c’è da capire?! Abbiamo capito tutto! Per la giustizia sportiva poco importa se è diretto o indiretto. Decine di arbitri hanno testimoniato che c’era un sistema dove si pilotavano le designazioni per agevolare l’Inter. Vediamo se Chinè dorme”

Il web è scatenato: “Mandano avanti altri dirigenti della loro squadra così se vengono beccati, la dirigenza nega e abbandona il loro dipendente, i capi non mettono la faccia! Ma sta gente da chi ha il permesso di andare? Dal loro capo! la tribuna dell’Inter è sempre piena di vip politici” e poi: “Da sottolineare come Rocchi tenga in massima considerazione le richieste di Schenone. L’arbitro Doveri, che non avrebbe più dovuto arbitrare l’Inter nel finale di campionato perché “sgradito”, viene designato per Parma-Inter che si giocava 3 giorni dopo. È un castello di carta!” e infine: “La procura ha altro in mano, se hanno dato come capo di amputazione favoreggiamento all’Inter vuol dire che non erano semplici conversazioni . Ma pensate che siamo tutti scemi?”