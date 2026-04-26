Caso Rocchi, Figc rischia commissariamento: cosa succederebbe e chi designerà ora gli arbitri

Il Ministro Abodi, che era stato già tentato dopo il flop dell'Italia ai Mondiali, potrebbe intervenire scatenando un vero ciclone nel calcio

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Altro che Italia ripescata ai Mondiali, il rischio è che la Nazionale ora possa addirittura essere esclusa d’ufficio anche dagli Europei del 2028 mentre il nostro paese rischia di perdere l’assegnazione della kermesse continentale del 2031. Questi e altri scenari sportivamente catastrofici si profilano qualora, dopo l’inchiesta che vede coinvolto il designatore Rocchi, decidesse di intervenire il Governo.

Il ruolo del ministro Abodi

Già dopo il flop della nazionale ai Mondiali e il ko nei playoff con la Bosnia al Ministro dello Sport, Andrea Abodi, prudevano le mani. L’idea di commissariare una Figc che da troppo tempo stava inanellando tonfi clamorosi l’ha accarezzata ma poi ha lasciato che le cose prendessero il loro corso con le dimissioni del presidente Gravina e la futura assemblea elettiva ma ora potrebbe tornare alla carica dopo la bufera che sta coinvolgendo il mondo arbitrale.

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Abodi, come si legge sulla Gazzetta, farà un passaggio con il Coni presieduto da Luciano Buonfiglio ma per regolamento potrebbe anche arrivare alla decisione di commissariare la Federcalcio, appigliandosi al malfunzionamento della giustizia sportiva che potrebbe essere un motivo per intervenire.

Cosa succede se la Figc viene commissariata

Sportmediaset prefigura uno scenario apocalittico in caso di Figc commissariata: le conseguenze potrebbero toccare tutto il movimento del calcio italiano: “La Uefa – si legge – di fronte a una federazione commissariata, potrebbe decidere di estromettere le squadre italiane dalle coppe europee. Così come l’Italia potrebbe essere esclusa dell’Europeo del 2028. Allo stesso modo, la Uefa potrebbe rivalutare l’assegnazione all’Italia di Euro 2032″.

Chi sarà il nuovo designatore

Intanto dopo l’autosospensione di Rocchi (“Per amore dell’AIA e per il bene del gruppo CAN che deve lavorare in serenità, ho deciso di autosospendermi. Tornerò più forte di prima”) e del suo vice Gervasoni, andrà trovata un’altra figura che funga da designatore ad interim.

Tutti gli indizi portano al membro della Can Ciampi, di Benevento, che conta 20 direzioni in A (fino al 2012), 166 in B e nel 2021 era diventato Responsabile della CAN C, fino all’estate 2025 quando designatore è diventato Orsato. Ciampi potrebbe prendere il posto di Rocchi fino a fine campionato. Poi si vedrà. Intanto trapela grazie alla Gazzetta il messaggio mandato da Rocchi alla sua “squadra” arbitrale: “Ciao ragazzi, avrei voluto salutarvi diversamente. Date sempre il massimo, io sarò sempre con voi”.