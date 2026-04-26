Caso Rocchi, l'avvocato Chiacchio smonta le accuse: Da quello che emerge non c'è frode sportiva ESCLUSIVA

“Conosco Rocchi da tantissimo tempo e ho stima di lui, sarebbe una grande sorpresa per me se davvero fosse coinvolto in una vicenda di frode sportiva ma per gli elementi che sono emersi finora non capisco questo polverone”. Edoardo Chiacchio, noto avvocato napoletano, esperto di diritto sportivo e già protagonista nelle aule ai tempi di Calciopoli, del calcio scommesse e del caso-plusvalenze, non ravvisa gli estremi dello scandalo nella bufera che sta travolgendo la classe arbitrale e non solo. Intervistato in esclusiva da Virgilio Sport il legale fa chiarezza sulla vicenda, premettendo che i giudizi sono basati solo su quello che è emerso finora.

Avvocato, che idea si è fatto di quanto sta accadendo nel mondo arbitrale, finito nel ciclone?

“Che un designatore decida chi sia l’arbitro scelto per dirigere questa o quella partita mi pare sia nella norma, è il suo mestiere, no?”

Anche se la designazione viene fatta per tutelare qualche club?

“No, in quel caso c’è reato sportivo e penale ma è andata così? Da quel che ho letto ci sarebbero stati arbitri poco graditi al’Inter ma questa non è una novità nè una sorpresa per nessun club. Capita che una società faccia sapere di non ritenere gradito un arbitro dopo aver subìto presunti torti e siccome non può avere rapporti diretti col designatore mette per iscritto la sua volontà. Sta poi al designatore fare la scelta migliore”