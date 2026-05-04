Caso Rocchi, la Procura si gioca le utime carte: intercettazioni con dialoghi vietati, nuovi interrogatori, la denuncia di Gasp

Ci sarebbero prove di telefonate del designatore con dirigenti di club, verrà ascoltato anche il referente degli arbitri Schenone assieme ad altri

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Chi sono e cosa fanno esattamente i referenti degli arbitri nei vari club? E’ anche attorno a questa figura, nata di recente ,che ruota l’inchiesta sul mondo arbitrale fatta partire dalla Procura di Milano e che (per ora) ha portato agli avvisi di garanzia per Rocchi e Gervasoni. Repubblica informa sulle ulltime novità e anticipa cosa accadrà nei prossimi giorni.

L’allarme di Gasperini

Non esiste un albo ufficiale dei referenti arbitrali ma ne sono dotati molti club: si tratta di ex assistenti per la maggior parte anche se in passato arbitri di peso come Braschi a Siena (che è stato anche ex designatore) sono stati dirigenti. Il nome di Giorgio Schenone dell’Inter, saltato fuori in questi giorni e ritenuto un pupillo di Rocchi quando svolgeva il ruolo di assistente arbitrale, non è certo l’unico. Tempo fa fu Gasperini a lanciare l’allarme su queste figure. Il tecnico della Roma però si riferiva ad un altro aspetto, ovvero ai trucchi che avrebbero insegnato ai giocatori per simulare senza essere sanzionati: “Ci sono squadre che cominciano ad avere persone strane che arrivano dal mondo arbitrale – disse Gasp – che insegnano ai giocatori come rimanere in terra, come restare se vengono toccati ad aspettare che finisca l’azione, quando la palla viene respinta di testa a rimanere in terra”.

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L’inchiesta continua

Sulla scorta dell’intercettazione di Rocchi che, parlando al telefono con Gervasoni, disse: «Non lo vogliono più vedere» a proposito delle pressioni dell’Inter e sul nome di Giorgio (che presumibilmente è Giorgio Schenone) che è emerso ecco che la Procura ha deciso di ascoltare l’ex assistente che verrà dunque convocato nei prossimi giorni. Il pm di Milano Maurizio Ascione vuole approfondire questo aspetto delle pressioni da parte dell’Inter. E approfondire anche il ruolo di questi Referee manager, da qui la decisione di sentire non solo Schenone ma anche quelli che ricoprono questo ruolo in altre squadre.

Chi sono i referenti arbitrali

Soprattutto, scrive Repubblica, chi in precedenza è stato arbitro o assistente, e quindi Lazio, Juve e Parma. Il club di Lotito si è rivolto in passato a Marco Gabriele e ora si è affidato a Riccardo Pinzani, già coordinatore dei rapporti con le società per conto dell’Aia. La Juventus ha scelto l’ex guardalinee Riccardo Maggiani, il Parma ha ingaggiato l’ex assistente Lorenzo Manganelli. Altre società invece, pur avendo un addetto agli arbitri, hanno preferito non assumere un ex appartenente alla categoria.

Le nuove intercettazioni

L’inchiesta comunque non si esaurise qui. Ci sono altre intercettazioni in cui Rocchi parla con dirigenti dei club di A. Contatti che, da regolamento, non potrebbe intrattenere. Inoltre ci sarebbero sei possibili nuovi esposti (presentati da arbitri o ex). Sono le ultime cartucce, ma probabilmente quelle più interessanti, della vicenda che sta scuotendo il calcio italiano. Si prospetta pertanto una settimana decisiva su questo fronte.